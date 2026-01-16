Od rana w Polsce obowiązywały ostrzeżenia przed gęsta mgłą i mrozem. Na wschodzie mieszkańcy najbardziej odczuwają minusowe temperatury, podczas gdy na zachodzie temperatura przekracza 0 st. C.

Ta temperatura w całym kraju będzie bardzo zróżnicowana. Od -8/-7 st. C na północnym wschodzie, -2/0 st. C na Pomorzu Gdańskim, Warmii i na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie i Podkarpaciu, po 1 st. C w centrum, 4-5 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. A jak wskazują prognozy w okolicach Jeleniej Góry może być nawet o kilka stopni cieplej. Wiatr będzie umiarkowany.

Zimna noc z piątku na sobotę. Będą dwucyfrowe temperatury

Noc z piątku na sobotę będzie bardzo mroźna, szczególnie na północnym wschodzie, gdzie IMGW prognozuje nawet -17 stopni Celsjusza. W centrum również ma być bardzo zimno. Nawet do -8 stopni, a na zachodzie i Wybrzeżu będzie w okolicach zera.

Wyż Christian zmierza do Polski. Zmiana pogody nadchodzi

Jutro do Polski dotrze rosyjski wyż, który przyniesie drastyczną zmianę pogody. Mowa tu o antycyklonie Christian, który przyniesie ze sobą ochłodzenie. Na termometrach zagoszczą minusowe temperatury.

Zarówno amerykański, jak i europejski model pogodowy sygnalizują, że od 17 stycznia, dojdzie do zmiany cyrkulacji atmosferycznej nad Europą. Właśnie za sprawą wyżu ze wschodu, który stopniowo zaczyna zmierzać w kierunku Polski.

To zablokuje napływ łagodnego powietrza atlantyckiego i kontrolę nad pogodą przejmie wyż ze wschodu.