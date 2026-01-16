Prognoza pogody na dzisiaj (16.01)

IMGW przekazał, że w ciągu dnia wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie miejscami pojawią się słabe opady śniegu. Rano lokalnie, zwłaszcza na zachodzie, wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od -9°C na północnym wschodzie, około 1°C w centrum, do 5°C na południu, południowym zachodzie oraz nad morzem.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz Podkarpaciu lokalnie porywisty, z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego, a na zachodzie również południowego.

IMGW wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą i silnym mrozem

Jak informuje IMGW, miejscami nadal obserwowane są mgły, które ograniczają widzialność do 300-600 m, a lokalnie poniżej 200 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent.

Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla powiatu jarocińskiego. Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie spadać do około 200 m, lokalnie do 100 m. Dodatkowo wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem We wschodniej części powiatu hajnowskiego prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.