Cyklon Harry uderza z siłą, jakiej Sycylia nie widziała od dziesięcioleci. Eksperci przewidują wiatr o prędkości 120 km/h oraz ekstremalne ulewy. Sytuacja wymagała radykalnych kroków. Służby nakazały opuszczenie domów i hoteli położonych blisko linii brzegowej. Na morzu szaleją potężnesztormy, a fale osiągają wysokość 7 metrów. Wstrzymano połączenia promowe na mniejsze wyspy (m.in. Eolie) oraz część ruchu kolejowego. Władze zamknęły placówki oświatowe we wszystkich dziewięciu stolicach prowincji.

Sycylia. Powodzie i zalane drogi

Atak żywiołu już powoduje pierwsze zniszczenia. Ambasada informuje, że rzeka Agrò wystąpiła z koryta i zalała okoliczne drogi. Na jezdniach zalega gruba warstwa błota, co uniemożliwia bezpieczną jazdę. Najgorsza sytuacja panuje w okolicach Katanii, gdzie woda morska wdziera się bezpośrednio na ulice miasta.

Reklama

Reklama

Zasady bezpieczeństwa dla Polaków

Ambasada Polski w Rzymie apeluje o zachowanie maksymalnej ostrożności. Jeśli przebywasz na Sycylii, stosuj się do poniższych zasad:

Zostań w domu: Nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

Nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Unikaj wybrzeża: Trzymaj się z dala od plaż, potoków, mostów i dolin.

Trzymaj się z dala od plaż, potoków, mostów i dolin. Śledź komunikaty: Regularnie sprawdzaj strony internetowe swojej gminy lub obrony cywilnej.

Regularnie sprawdzaj strony internetowe swojej gminy lub obrony cywilnej. Kontaktuj się ze służbami: W nagłych przypadkach dzwoń do lokalnych centrów operacyjnych.

Kontakt alarmowy

W razie wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, polscy obywatele mogą kontaktować się bezpośrednio z konsulem dyżurnym. Numer alarmowy do konsula: +39 335 599 5212

W 200 gminach działają już specjalne centra kryzysowe. Tysiące strażaków i wolontariuszy pozostaje w pełnej gotowości, by nieść pomoc mieszkańcom i turystom odciętym przez żywioł.