Cyklon Harry uderza z siłą, jakiej Sycylia nie widziała od dziesięcioleci. Eksperci przewidują wiatr o prędkości 120 km/h oraz ekstremalne ulewy. Sytuacja wymagała radykalnych kroków. Służby nakazały opuszczenie domów i hoteli położonych blisko linii brzegowej. Na morzu szaleją potężnesztormy, a fale osiągają wysokość 7 metrów. Wstrzymano połączenia promowe na mniejsze wyspy (m.in. Eolie) oraz część ruchu kolejowego. Władze zamknęły placówki oświatowe we wszystkich dziewięciu stolicach prowincji.
Sycylia. Powodzie i zalane drogi
Atak żywiołu już powoduje pierwsze zniszczenia. Ambasada informuje, że rzeka Agrò wystąpiła z koryta i zalała okoliczne drogi. Na jezdniach zalega gruba warstwa błota, co uniemożliwia bezpieczną jazdę. Najgorsza sytuacja panuje w okolicach Katanii, gdzie woda morska wdziera się bezpośrednio na ulice miasta.
Zasady bezpieczeństwa dla Polaków
Ambasada Polski w Rzymie apeluje o zachowanie maksymalnej ostrożności. Jeśli przebywasz na Sycylii, stosuj się do poniższych zasad:
- Zostań w domu: Nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.
- Unikaj wybrzeża: Trzymaj się z dala od plaż, potoków, mostów i dolin.
- Śledź komunikaty: Regularnie sprawdzaj strony internetowe swojej gminy lub obrony cywilnej.
- Kontaktuj się ze służbami: W nagłych przypadkach dzwoń do lokalnych centrów operacyjnych.
Kontakt alarmowy
W razie wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, polscy obywatele mogą kontaktować się bezpośrednio z konsulem dyżurnym. Numer alarmowy do konsula: +39 335 599 5212
W 200 gminach działają już specjalne centra kryzysowe. Tysiące strażaków i wolontariuszy pozostaje w pełnej gotowości, by nieść pomoc mieszkańcom i turystom odciętym przez żywioł.
