Obecnie nad naszym krajem ścierają się dwa fronty. Od zachodu napływa łagodne powietrze atlantyckie, natomiast od północnego wschodu napiera lodowata masa arktyczna. Powoduje to niespotykane różnice temperatur – w tym samym czasie na zachodzie może być +5 stopni, a na wschodzie -15 stopni.

Jak podaje tvn24.pl, Tomasz Wasilewski wyjaśnia, że potężny wyż ze wschodu zacznie blokować ciepłe masy powietrza. W efekcie lodowata aura zdominuje w najbliższych dniach centrum Europy.

Warunki w górach. Śniegu nie zabraknie

Dla narciarzy i fanów zimowego szaleństwa mamy dobre wiadomości. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek potwierdza, że w górach panują typowo zimowe warunki. W wysokich partiach gór pokrywa śnieżna sięga nawet 90 cm. Regiony takie jak Warmia, Mazury, Mazowsze czy Lubelszczyzna mają od 20 do 30 cm śniegu. Mieszkańcy zachodniej Polski muszą jednak liczyć się z brakiem białego puchu – tam występują jedynie pojedyncze płaty śniegu.

Uwaga na "bestię ze wschodu". Nawet -25 stopni

Najgorsze przyjdzie w drugim tygodniu ferii (po 24 stycznia). Do Polski dotrze wyż syberyjski, niosąc suche i ekstremalnie zimne powietrze. Prognozowane temperatury nocne:

Podkarpacie (kotliny i doliny): do -25°C,

(kotliny i doliny): do Wschód i centrum : od -15°C do -20°C,

i : od Zachód: stosunkowo najcieplej, około -5°C.

IMGW wydało już alerty I i II stopnia dla większości województw wschodnich i centralnych. W Sudetach dodatkowym zagrożeniem będzie silny wiatr, osiągający w porywach nawet 120 km/h.

Ferie zimowe 2026. Kalendarz i prognoza na luty

Ferie w 2026 roku odbywają się w trzech terminach. Oto kiedy wypoczywają poszczególne województwa:

19 stycznia – 1 lutego: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

2 – 15 lutego: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.

16 lutego – 1 marca: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Dobra wiadomość dla tych, którzy nie lubią mrozów: synoptycy przewidują, że około połowy lutego nastąpi znaczące ocieplenie. Do tego czasu zima będzie jednak trzymać mocno.