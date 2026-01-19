Styczeń jest dość wilgotnym miesiącem. Szczególnie na północy Polski. Było dużo opadów śniegu, zamieci i zawieji. Do Polski przyszły też mrozy -20 stopni Celsjusza.

Co z opadami w tym tygodniu?

Wygląda na to, że wraz z wyżem znad Syberii przyjdzie do naszego kraju suchy klimat. Będzie coraz zimniej. Wyż ten zablokuje także niże i fronty nad zachodnią i częściowo południową Europą. To wszystko zwiastuje długi okres z suchą i słonecznąpogodą.

Reklama

Jak wskazuje IMGW, możliwe, że nawet do 25 stycznia w wielu zakątkach Polski w ogóle nie będzie opadów, ani śniegu, ani deszczu. Jedynie na wschodzie, może lekko popadać, ale bardzo mało. Prognozy wskazują, że więcej opadów pojawi się pod koniec stycznia , ale będzie to głownie śnieg. Trend ten może się zmienić w lutym. Zacznie padać śnieg głównie w centrum, na wschodzie i północy, jednak z czasem tego rodzaju opady zagościć mogą w całej Polsce.

Do kiedy wyż będzie nad Polską?

Rosyjski wyż będzie nad Polską nawet do 25 stycznia. Będzie wtedy bardzo sucho, ale i słonecznie. Większe opady, głównie w postaci śniegu są prognozowane pod koniec stycznia.