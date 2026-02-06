Wracają intensywne śnieżyce do Polski

Już od wczoraj (05.02) duża strefa opadów śniegu objęła północno-zachodnią i północną część kraju. W piątek 6 lutego intensywne opady śniegu przesuną się na północny wschód. Najwięcej puchu spadnie w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, ale śnieżny front obejmie także Lubelszczyznę. Pełne rozwinięcie śnieżycy prognozowane jest na kolejny dzień.

Reklama

Kulminacja w weekend. Śnieg zasypie niemal cały kraj

W sobotę (7.02) potężna śnieżyca obejmie większość Polski. Strefa opadów będzie przemieszczać się z północnego wschodu w kierunku południowego zachodu, obejmując niemal cały kraj. Wyjątkiem mogą być jedynie krańce zachodnie i południowe.

W niedzielę (8.02) śnieżny front dotrze również na południe i zachód, po czym stopniowo zacznie opuszczać terytorium Polski. Modele oparte na prognozach ECMWF wskazują na bardzo duże przyrosty pokrywy śnieżnej w trakcie weekendu.

Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na Warmii i Mazurach, gdzie po weekendzie grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć nawet 88 cm. Znaczne ilości śniegu pojawią się także na północy, wschodzie oraz w centrum kraju. W tych regionach śnieg może osiągnąć od 35 do ponad 60 cm.

Reklama

Po śnieżycy nadejdą ostre mrozy

Za strefą intensywnych opadów podąży fala mroźnego powietrza. Już od czwartku widoczne będą wyraźne różnice temperatur między poszczególnymi regionami. Południe kraju pozostanie nieco cieplejsze, podczas gdy północ i północny wschód znajdą się pod wpływem wyraźnego ochłodzenia.

Na południu temperatury utrzymają się nieznacznie powyżej zera, natomiast na północnym wschodzie mogą spaść nawet do –7 stopni Celsjusza. W piątek 6 lutego nastąpi niewielkie ocieplenie, jednak kontrasty pozostaną wyraźne. Na Śląsku i Opolszczyźnie termometry pokażą około 4 stopni, podczas gdy na Suwalszczyźnie będzie około –4 stopni.

Najchłodniej zrobi się w nocy z piątku (13.02) na sobotę (14.02) i z soboty na niedzielę. Od północnego wschodu do Polski wkroczy zimny front, który stopniowo obejmie cały kraj. Rano na Suwalszczyźnie temperatura może spaść do dwucyfrowych wartości poniżej zera. Ostry mróz pojawi się również na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Pomorzu oraz na Mazowszu.