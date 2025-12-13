Prognoza pogody na sobotę

Jak informuje IMGW po ciepłym jak na grudzień tygodniu w weekend może przyjść spore ochłodzenie, a miejscami nawet śnieg. "Chłodniejsza i wilgotna polarna morska masa powietrza obejmie przeważającą część kraju, tylko południowe krańce pozostaną w cieplejszej masie. Prognozuje się początkowo wahania, a w dzień wzrost ciśnienia" - przekazał instytut.

Reklama
Pogoda długoterminowa Zakopane 2025. Jaka pogoda dziś, jutro, za 16 dni i za 30 dni? Kiedy spadnie śnieg w Zakopanem? Sprawdź najnowszą prognozę dla Zakopanego
Pogoda długoterminowa Zakopane 2025. Jaka pogoda dziś, jutro, za 16 dni i za 30 dni? Kiedy spadnie śnieg w Zakopanem? Sprawdź najnowszą prognozę dla Zakopanego

Zobacz również

Temperatury w różnych miastach Polski

  • Gdańsk: 7°C
  • Koszalin: 6°C
  • Szczecin: 6°C
  • Olsztyn: 5°C
  • Suwałki: 4°C
  • Białystok: 5°C
  • Poznań: 7°C
  • Kalisz: 6°C
  • Gorzów Wlkp.: 6°C
  • Zielona Góra: 6°C
  • Toruń: 6°C
  • Bydgoszcz: 6°C
  • Warszawa: 7°C
  • Łódź: 7°C
  • Lublin: 8°C
  • Wrocław: 7°C
  • Jelenia Góra: 7°C
  • Legnica: 8°C
  • Opole: 8°C
  • Katowice: 12°C
  • Częstochowa: 10°C
  • Kraków: 12°C
  • Kielce: 9°C
  • Rzeszów: 12°C
  • Zakopane: 10°C

W sobotę temperatura w ciągu dnia wyniesie 6-7 stopni, ale w nocy może spaść poniżej zera. Meteorolodzy przekazali, że może nawet spaść śnieg. Mieszkańcy takich regionów jak, Warmia i Mazury i Podlasie mogą przygotowywać się na opady śniegu.

Gdzie może spaść śnieg?

W nocy dodatkowo opady śniegu obejmą kolejne województwa:

  • podlaskie,
  • polsko-białoruskie w Lubelskim
  • podkarpackie.

Jak podaje IMGW, w sporej części kraju opady śniegu będą marznące i może powstać niebezpieczna gołoledź.