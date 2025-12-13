Prognoza pogody na sobotę

Jak informuje IMGW po ciepłym jak na grudzień tygodniu w weekend może przyjść spore ochłodzenie, a miejscami nawet śnieg. "Chłodniejsza i wilgotna polarna morska masa powietrza obejmie przeważającą część kraju, tylko południowe krańce pozostaną w cieplejszej masie. Prognozuje się początkowo wahania, a w dzień wzrost ciśnienia" - przekazał instytut.

Temperatury w różnych miastach Polski

Gdańsk: 7°C

Koszalin: 6°C

Szczecin: 6°C

Olsztyn: 5°C

Suwałki: 4°C

Białystok: 5°C

Poznań: 7°C

Kalisz: 6°C

Gorzów Wlkp.: 6°C

Zielona Góra: 6°C

Toruń: 6°C

Bydgoszcz: 6°C

Warszawa: 7°C

Łódź: 7°C

Lublin: 8°C

Wrocław: 7°C

Jelenia Góra: 7°C

Legnica: 8°C

Opole: 8°C

Katowice: 12°C

Częstochowa: 10°C

Kraków: 12°C

Kielce: 9°C

Rzeszów: 12°C

Zakopane: 10°C

W sobotę temperatura w ciągu dnia wyniesie 6-7 stopni, ale w nocy może spaść poniżej zera. Meteorolodzy przekazali, że może nawet spaść śnieg. Mieszkańcy takich regionów jak, Warmia i Mazury i Podlasie mogą przygotowywać się na opady śniegu.

Gdzie może spaść śnieg?

W nocy dodatkowo opady śniegu obejmą kolejne województwa:

podlaskie,

polsko-białoruskie w Lubelskim

podkarpackie.

Jak podaje IMGW, w sporej części kraju opady śniegu będą marznące i może powstać niebezpieczna gołoledź.