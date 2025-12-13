Prognoza pogody na sobotę
Jak informuje IMGW po ciepłym jak na grudzień tygodniu w weekend może przyjść spore ochłodzenie, a miejscami nawet śnieg. "Chłodniejsza i wilgotna polarna morska masa powietrza obejmie przeważającą część kraju, tylko południowe krańce pozostaną w cieplejszej masie. Prognozuje się początkowo wahania, a w dzień wzrost ciśnienia" - przekazał instytut.
Temperatury w różnych miastach Polski
- Gdańsk: 7°C
- Koszalin: 6°C
- Szczecin: 6°C
- Olsztyn: 5°C
- Suwałki: 4°C
- Białystok: 5°C
- Poznań: 7°C
- Kalisz: 6°C
- Gorzów Wlkp.: 6°C
- Zielona Góra: 6°C
- Toruń: 6°C
- Bydgoszcz: 6°C
- Warszawa: 7°C
- Łódź: 7°C
- Lublin: 8°C
- Wrocław: 7°C
- Jelenia Góra: 7°C
- Legnica: 8°C
- Opole: 8°C
- Katowice: 12°C
- Częstochowa: 10°C
- Kraków: 12°C
- Kielce: 9°C
- Rzeszów: 12°C
- Zakopane: 10°C
W sobotę temperatura w ciągu dnia wyniesie 6-7 stopni, ale w nocy może spaść poniżej zera. Meteorolodzy przekazali, że może nawet spaść śnieg. Mieszkańcy takich regionów jak, Warmia i Mazury i Podlasie mogą przygotowywać się na opady śniegu.
Gdzie może spaść śnieg?
W nocy dodatkowo opady śniegu obejmą kolejne województwa:
- podlaskie,
- polsko-białoruskie w Lubelskim
- podkarpackie.
Jak podaje IMGW, w sporej części kraju opady śniegu będą marznące i może powstać niebezpieczna gołoledź.
