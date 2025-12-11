Jaka jest pogoda dziś 11.12 w Zakopanem? [czwartek]

Czwartek przyniósł chłodną, mokrą aurę. Termometry pokazują 6°C, a wilgotność sięga 97%. Niebo jest w ponad 90% zasnute chmurami, pojawia się deszcz, a wiatr jest bardzo słaby – około 4 km/h, w porywach 7 km/h.

Biomet pozostaje niekorzystny, a termika określana jest jako „zimno i mokro”.

Noc będzie spokojniejsza. Temperatura spadnie do 2°C, chmury ustąpią częściowo, nie pojawią się żadne opady, a ciśnienie wzrośnie do 1024 hPa. Warunki zmienią się na „zimno i sucho”, a biomet stanie się korzystny.

Jaka będzie pogoda jutro 12.12 w Zakopanem? [piątek]

W piątek pogoda poprawi się wyraźnie. Prognozy wskazują 7°C, przejaśnienia zamiast deszczu i brak opadów.

Wilgotność spadnie do 73%, a zachmurzenie ograniczy się do 20–30% nieba. Wiatr pozostanie delikatny, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. To będzie zdecydowanie przyjemniejszy dzień.

Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego

Najbliższe dni w Zakopanem wyglądają zadziwiająco łagodnie jak na połowę grudnia.

Piątek, 12 grudnia: 7°C , małe zachmurzenie, brak opadów.

, małe zachmurzenie, brak opadów. Sobota, 13 grudnia: 8°C i prawie bezchmurnie.

i prawie bezchmurnie. Niedziela, 14 grudnia: 5°C , zachmurzenie duże, ale nadal sucho.

, zachmurzenie duże, ale nadal sucho. Poniedziałek, 15 grudnia: 8°C , zachmurzenie duże.

, zachmurzenie duże. Wtorek, 16 grudnia: aż 9°C i prawie bezchmurnie.

i prawie bezchmurnie. Środa, 17 grudnia: 6°C , zachmurzenie duże.

, zachmurzenie duże. Czwartek, 18 grudnia: 6°C, chmur dużo, opadów brak.

Przez cały tydzień dominować będzie sucha aura, bardzo słaby wiatr oraz temperatury typowe raczej dla późnej jesieni.

Prognoza długoterminowa Zakopane – 16 dni

Modele pogodowe wskazują, że do około 20 grudnia utrzyma się ciepła, stabilna pogoda. Temperatury dzienne nadal będą oscylować w granicach 6–9°C, a noce pozostaną lekko dodatnie.

Po 20 grudnia widoczne jest pierwsze wyraźniejsze ochłodzenie:

nocami temperatura może spaść do ok . -2°C / -3°C ,

, pojawi się szansa na opady śniegu lub deszczu ze śniegiem,

nie będą to jednak silne, trwałe zjawiska.

Modele pogodowe nie widzą zimy „z prawdziwego zdarzenia”, ale wskazują na pierwsze zimowe akcenty tuż przed świętami.

Pogoda Zakopane – prognoza 30-dniowa

Grudzień 2025 zapowiada się jako miesiąc cieplejszy od normy, z dużą liczbą dni suchych lub tylko częściowo pochmurnych.

brak trwałej pokrywy śnieżnej przed świętami,

większa szansa na ochłodzenie dopiero pod koniec miesiąca,

możliwe epizody śnieżne, ale bez pewności utrzymania śniegu,

temperatura minimalna spadnie poniżej zera tylko chwilowo.

To oznacza, że zima w Zakopanem pojawi się późno i będzie łagodna.

Czy w Zakopanem spadnie śnieg? Kiedy to możliwe?

Szansa na śnieg pojawia się dopiero około 23–27 grudnia, ale będą to raczej opady przelotne. Modele pogodowe nie przewidują trwałej pokrywy śnieżnej, dodatnie temperatury w ciągu dnia i słaby mróz nocą szybko roztopią ewentualny śnieg.

Jakie będą temperatury w Zakopanem w najbliższych tygodniach?

Trend jest jasny: