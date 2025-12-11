- Jaka jest pogoda dziś 11.12 w Zakopanem? [czwartek]
Jaka jest pogoda dziś 11.12 w Zakopanem? [czwartek]
Czwartek przyniósł chłodną, mokrą aurę. Termometry pokazują 6°C, a wilgotność sięga 97%. Niebo jest w ponad 90% zasnute chmurami, pojawia się deszcz, a wiatr jest bardzo słaby – około 4 km/h, w porywach 7 km/h.
Biomet pozostaje niekorzystny, a termika określana jest jako „zimno i mokro”.
Noc będzie spokojniejsza. Temperatura spadnie do 2°C, chmury ustąpią częściowo, nie pojawią się żadne opady, a ciśnienie wzrośnie do 1024 hPa. Warunki zmienią się na „zimno i sucho”, a biomet stanie się korzystny.
Jaka będzie pogoda jutro 12.12 w Zakopanem? [piątek]
W piątek pogoda poprawi się wyraźnie. Prognozy wskazują 7°C, przejaśnienia zamiast deszczu i brak opadów.
Wilgotność spadnie do 73%, a zachmurzenie ograniczy się do 20–30% nieba. Wiatr pozostanie delikatny, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. To będzie zdecydowanie przyjemniejszy dzień.
Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego
Najbliższe dni w Zakopanem wyglądają zadziwiająco łagodnie jak na połowę grudnia.
- Piątek, 12 grudnia: 7°C, małe zachmurzenie, brak opadów.
- Sobota, 13 grudnia: 8°C i prawie bezchmurnie.
- Niedziela, 14 grudnia: 5°C, zachmurzenie duże, ale nadal sucho.
- Poniedziałek, 15 grudnia: 8°C, zachmurzenie duże.
- Wtorek, 16 grudnia: aż 9°C i prawie bezchmurnie.
- Środa, 17 grudnia: 6°C, zachmurzenie duże.
- Czwartek, 18 grudnia: 6°C, chmur dużo, opadów brak.
Przez cały tydzień dominować będzie sucha aura, bardzo słaby wiatr oraz temperatury typowe raczej dla późnej jesieni.
Prognoza długoterminowa Zakopane – 16 dni
Modele pogodowe wskazują, że do około 20 grudnia utrzyma się ciepła, stabilna pogoda. Temperatury dzienne nadal będą oscylować w granicach 6–9°C, a noce pozostaną lekko dodatnie.
Po 20 grudnia widoczne jest pierwsze wyraźniejsze ochłodzenie:
- nocami temperatura może spaść do ok. -2°C / -3°C,
- pojawi się szansa na opady śniegu lub deszczu ze śniegiem,
- nie będą to jednak silne, trwałe zjawiska.
Modele pogodowe nie widzą zimy „z prawdziwego zdarzenia”, ale wskazują na pierwsze zimowe akcenty tuż przed świętami.
Pogoda Zakopane – prognoza 30-dniowa
Grudzień 2025 zapowiada się jako miesiąc cieplejszy od normy, z dużą liczbą dni suchych lub tylko częściowo pochmurnych.
- brak trwałej pokrywy śnieżnej przed świętami,
- większa szansa na ochłodzenie dopiero pod koniec miesiąca,
- możliwe epizody śnieżne, ale bez pewności utrzymania śniegu,
- temperatura minimalna spadnie poniżej zera tylko chwilowo.
- To oznacza, że zima w Zakopanem pojawi się późno i będzie łagodna.
Czy w Zakopanem spadnie śnieg? Kiedy to możliwe?
Szansa na śnieg pojawia się dopiero około 23–27 grudnia, ale będą to raczej opady przelotne. Modele pogodowe nie przewidują trwałej pokrywy śnieżnej, dodatnie temperatury w ciągu dnia i słaby mróz nocą szybko roztopią ewentualny śnieg.
Jakie będą temperatury w Zakopanem w najbliższych tygodniach?
Trend jest jasny:
- do 20 grudnia dodatnie temperatury 6–9°C,
- po 20 grudnia niewielkie ochłodzenie,
- pod koniec miesiąca możliwe nocne spadki poniżej zera.
