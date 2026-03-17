Początek miesiąca był wyjątkowo ciepły, bez dużej ilości opadów. Temperatura była od 3 do 5 stopni wyższa od normy dla tego okresu.

Jak wskazuje portal twojapogoda.pl, "z powodu długotrwałego utrzymywania się wyżów barycznych padało bardzo niewiele, miejscami wcale. Susza pogłębiała się, a usłonecznienie biło rekordy. Można mówić, że wiosna nadeszła najwcześniej, jak jest to tylko możliwe" - wskazano.

Spore zmiany w pogodzie na horyzoncie

Ale takie warunki pogodowe zmienią się i to już lada moment. Układy niżowe przyniosą ochłodzenie i opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem.

Jak czytamy, model pogodowy amerykański GFS i europejski ECMWF, nie wróżą ciepłej aury. Końcówka marca będzie bardzo zmienna.

Już od czwartku do soboty (19-21.03) będzie się chmurzyć. Powrócą też przymrozki. Od niedzieli (22.03) pogoda będzie sie poprawiać.

Meteorolodzy ostrzegają

Jak wskazują prognozy, połowa przyszłego tygodnia przyniesie kolejny układ niżowy, który przyniesie arktyczne powietrze. Z dnia na dzień pogoda mocno się zmieni. Będzie dużo zimniej. Nawet początek kwietnia może przynieść iście zimowy krajobraz.

Może spaść śnieg i termometry będą pokazywać temperaturę poniżej zera.