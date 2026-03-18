Po zmiennym początku tygodnia, środa 18 marca 2026 roku przyniesie nam kontynuację przedwiosennych nastrojów. Choć w wielu miejscach Polski pojawi się słońce, nie zabraknie też lokalnych opadów i chłodniejszych podmuchów wiatru.

Temperatura w Polsce. Gdzie będzie najcieplej?

W środę temperatury w kraju będą zróżnicowane. Według aktualnych modeli pogodowych, słupki rtęci wskażą:

Polska Zachodnia i Południowa: To tutaj spodziewamy się najwyższych wartości, lokalnie do 12-14 stopni Celsjusza.

Centrum kraju: Termometry pokażą około 9-11 stopni Celsjusza.

Północ i Wschód: Najchłodniejsze regiony, gdzie temperatura może oscylować w granicach 6-8 stopni Celsjusza.

Warto pamiętać, że nocami w marcu wciąż mogą występować przygruntowe przymrozki, szczególnie przy bezchmurnym niebie.

Opady i zachmurzenie - czy będzie padać?

Prognoza na 18 marca wskazuje na zachmurzenie umiarkowane, które okresami może wzrastać do dużego.

Deszcz: Możliwe przelotne opady deszczu, głównie w pasie północnym oraz na wschodzie kraju.

Wiatr: Powieje umiarkowany wiatr, który w porywach na wybrzeżu może osiągać wyższe prędkości, obniżając temperaturę odczuwalną.

Biomet: Warunki biometeorologiczne w większości kraju będą obojętne, przechodzące w niekorzystne w miejscach występowania opadów.

Pogoda na marzec 2026. Co nas czeka w kolejnych dniach?

Długoterminowe analizy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) sugerują, że marzec 2026 będzie miesiącem "pogodowej huśtawki". Choć dni z temperaturami powyżej 15 stopni Celsjusza staną się częstsze, wciąż musimy liczyć się z nagłymi powrotami chłodu i opadami deszczu ze śniegiem. Planujesz spacer lub wyjazd? Pamiętaj, aby śledzić aktualne komunikaty pogodowe, ponieważ prognozy krótkoterminowe cechują się najwyższą sprawdzalnością (nawet do 95 proc.).