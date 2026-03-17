Synoptyka i przyczyny zmiany pogody w Polsce

Polska obecnie znajduje się w obszarze oddziaływania niżów Hedda oraz Katie, których ośrodki ulokowane są nad północnym Atlantykiem. Nad naszym krajem przemieszcza się front atmosferyczny, którego aktywność wynika z konfrontacji dwóch skrajnie różnych mas powietrza: chłodnej, polarnej napływającej z zachodnich kierunków oraz ciepłej masy podzwrotnikowej obecnej na wschodzie. Proces ten prowadzi do zjawiska falowania frontu, który sukcesywnie przesuwa się w stronę wschodnią, wypierając cieplejsze powietrze. Dodatkowo od zachodu ku Polsce kieruje się kolejna strefa frontowa pochodzenia atlantyckiego.

Prognoza warunków atmosferycznych na wtorek, 17 marca

Wtorkowa aura w zachodniej części kraju charakteryzować się będzie niewielkim lub umiarkowanym zachmurzeniem. W pozostałych regionach, ze szczególnym uwzględnieniem terenów podgórskich Sudetów, niebo będzie bardziej zasnute chmurami, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. W pasmach górskich oraz obszarach przyległych spodziewane są opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu, przy czym w Tatrach pokrywa śnieżna może powiększyć się o około 10 cm, a na Podhalu o około 5 cm. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 6°C na południu oraz wybrzeżu do 11 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, natomiast w rejonach podgórskich Karpat temperatura wyniesie od 3 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr przewidywany jest jako słaby lub umiarkowany, wiejący z zachodu, z tendencją do skręcania na kierunki północne w trakcie dnia.

Przebieg pogody w nocy i ostrzeżenia

Noc z wtorku na środę przyniesie głównie pogodną aurę, z wyłączeniem krańców południowych i wschodnich, gdzie utrzymywać się będzie większe zachmurzenie oraz zanikające opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w wyższych partiach terenu. W Tatrach prognozowany jest dalszy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Nocą lokalnie mogą tworzyć się mgły, w tym marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna spadnie do -3 stopni Celsjusza w centrum kraju, osiągnie od -2 do 0 stopni na północy oraz około 2 stopni na południu. Dominować będzie słaby wiatr z północy i północnego wschodu. W szczytowych partiach Tatr prędkość porywów wiatru może osiągać 70 km/h, co przyczyni się do powstawania zamieci i zawiei śnieżnych.

Przewidywane temperatury maksymalne w miastach wojewódzkich

Wartości temperatury we wtorek, 17 marca będą zróżnicowane w poszczególnych ośrodkach miejskich. W Białymstoku, Lublinie oraz Warszawie prognozowane jest 10 stopni Celsjusza, podczas gdy w Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Wrocławiu oraz Zielonej Górze termometry wskażą 9 stopni. W Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Opolu, Rzeszowie, Suwałkach oraz Toruniu temperatura wyniesie 8 stopni. W Katowicach i Olsztynie przewiduje się 7 stopni, a najchłodniej będzie w Krakowie, gdzie temperatura maksymalna osiągnie 6 stopni.