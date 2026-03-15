Zmiana aury w całej Polsce. Co nas czeka 15 marca?

Niedziela 15 marca 2026 roku będzie dniem przejściowym. Po fali niemal letniego ciepła, która nawiedziła kraj w sobotę, dostaniemy się pod wpływ frontu przynoszącego wzrost zachmurzenia. Choć w centralnej Polsce (m.in. w okolicach Łodzi) temperatury wciąż mogą być satysfakcjonujące, w skali ogólnokrajowej odczujemy zbliżającą się zmianę masy powietrza.

Temperatura - ciepło, ale z tendencją spadkową

W ciągu dnia możemy liczyć na maksymalnie 13 stopni Celsjusza, przy czym lokalne termometry mogą wskazać nieco wyższe wartości w zależności od nasłonecznienia. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie już znacznie chłodniejsza - temperatura spadnie do około 4 stopni Celsjusza. Warto przygotować cieplejszą garderobę, zwłaszcza jeśli planujecie wieczorne powroty. Szczegółowe parametry pogodowe:

Zachmurzenie: Dominować będzie niebo pokryte chmurami.

Opady: Prawdopodobieństwo deszczu w dzień jest niskie (ok. 10 proc.), jednak w nocy wzrośnie do 25 proc.

Wiatr: Umiarkowany, z kierunku południowo-zachodniego, osiągający prędkość ok. 14-15 km/h.

Biomet: Indeks UV utrzyma się na niskim poziomie (wartość 2), a wilgotność powietrza wyniesie ok. 59 proc.

Uwaga - drastyczne ochłodzenie od poniedziałku

Niedzielne chmury to jedynie zapowiedź większych zmian. Synoptycy ostrzegają, że od poniedziałku aura stanie się znacznie bardziej wymagająca. Czeka nas:

Znaczny spadek temperatury.

Opady deszczu ze śniegiem.

Powrót typowo przedwiosennej, surowej pogody.

Niedziela 15 marca to ostatni dzień z tak łagodną temperaturą w tym tygodniu. Mimo większego zachmurzenia warunki wciąż będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, zanim do Polski wkroczy front z opadami deszczu i śniegu.