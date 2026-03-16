Nagłe załamanie pogody po ciepłym weekendzie

Podczas gdy jeszcze w niedzielę temperatura w wielu miejscach kraju osiągała nawet 14 stopni Celsjusza, poniedziałek będzie znacznie chłodniejszy i mniej sprzyjający aktywnościom na świeżym powietrzu.

Temperatura i warunki termiczne w poniedziałek

W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 8 stopni Celsjusza. Warto przygotować się także na chłodniejszy wieczór i noc, kiedy to temperatura spadnie do około 2 stopni Celsjusza. Tak duża różnica temperatur w porównaniu do kończącego się weekendu będzie wyraźnie odczuwalna, dlatego warto zadbać o cieplejszy ubiór podczas wyjścia z domu.

Opady deszczu i ryzyko burz w Polsce

Poniedziałkowa pogoda upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, przy czym prawdopodobieństwo ich wystąpienia szacowane jest na około 40 procent. Mimo stosunkowo niskiej temperatury, meteorolodzy nie wykluczają wystąpienia słabych burz, które najbardziej prawdopodobne są w regionach południowo-wschodnich oraz na zachodzie kraju. Sytuację dopełni umiarkowany wiatr wiejący z kierunku południowo-zachodniego z prędkością około 13 kilometrów na godzinę.

Biomet i samopoczucie 16 marca 2026

Warunki biometeorologiczne w poniedziałek nie będą sprzyjać dobremu samopoczuciu. Wysoka wilgotność powietrza, utrzymująca się na poziomie około 85 procent, w połączeniu z chłodniejszą aurą może powodować większe zmęczenie u osób wrażliwych na zmiany pogody. Dodatkowo niski indeks UV, wynoszący 0, sprawi, że dzień będzie odczuwany jako dość pochmurny i przygnębiający. Planując wyjście, warto pamiętać o parasolu, gdyż warunki pogodowe będą przypominać niestabilną aurę przejściową.