Już najbliższe godziny przyniosą w kilku województwach najbardziej dotkliwy atak zimy od wielu tygodni. Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami, w wyniku których w ciągu zaledwie doby pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 30 centymetrów. Sytuacja na drogach południa kraju staje się krytyczna, a prognozy wskazują, że to dopiero początek dłuższego ochłodzenia, które może potrwać aż do pierwszego tygodnia kwietnia.

Nadchodzi fala intensywnych opadów śniegu

Polska znajduje się w obliczu znacznego pogorszenia warunków pogodowych, a prognozy wskazują na nadchodzącą, najsilniejszą od wielu tygodni śnieżycę. Zjawisko to, obejmujące swoim zasięgiem wybrane województwa, przyniesie w ciągu zaledwie dwudziestu czterech godzin intensywne opady śniegu, których sumaryczna grubość pokrywy może sięgać nawet 20-30 centymetrów. Sytuacja ta niesie ze sobą realne ryzyko paraliżu komunikacyjnego na drogach w dotkniętych regionach.

Przyczyny gwałtownej zmiany warunków pogodowych

Obecna zmiana pogody jest wynikiem przemieszczania się aktywnego frontu atmosferycznego z zachodu na wschód kraju. Proces ten prowadzi do wyparcia z obszaru Polski masy ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego, które jeszcze niedawno zapewniało wyjątkowo wysokie temperatury, sięgające w niedzielę miejscami od 15 do 20 stopni Celsjusza. Napływająca w to miejsce chłodniejsza masa powietrza znad Atlantyku radykalnie zmienia aurę. Już w poniedziałek odczuwalny chłód dotknął niemal cały kraj, gdzie poza spadkiem wskazań termometrów do poziomu 8-10 stopni, warunki pogarszały również zachmurzenie, silne podmuchy wiatru oraz opady deszczu, obniżające temperaturę odczuwalną.

Prognoza dla regionów górskich i południowej Polski

Najbardziej dotkliwe skutki zmiany pogody odczują mieszkańcy południowych krańców Polski, gdzie granica temperatury zera stopni obniży się do wysokości 500 metrów nad poziomem morza. Zjawisko to obejmie znaczną część województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Pierwsze opady śniegu zostały już odnotowane w Sudetach, natomiast w Karpatach intensywne śnieżyce przewidywane są od poniedziałkowego wieczora do wtorku. Prognozuje się, że w wyższych partiach gór, na wysokości powyżej 1500 metrów, może spaść od 10 do nawet 30 centymetrów śniegu, podczas gdy w niższych przedziałach wysokości sumy te będą odpowiednio mniejsze.

Zagrożenia dla infrastruktury i ruchu drogowego

Przewidywane opady mokrego śniegu stwarzają poważne wyzwania dla bezpieczeństwa. Kierowcy, szczególnie poruszający się pojazdami ciężarowymi na górskich trasach, powinni być przygotowani na utrudnienia i ewentualną konieczność zastosowania łańcuchów przeciwślizgowych. Dodatkowo ciężki, mokry śnieg może prowadzić do łamania gałęzi oraz uszkodzeń linii energetycznych, co niesie ze sobą ryzyko lokalnych przerw w dostawach prądu oraz zakłóceń w systemach ogrzewania. Według aktualnych modeli meteorologicznych obecne zjawiska są jedynie preludium do silniejszego epizodu zimowego, który jest prognozowany na przełomie marca i kwietnia i może przynieść mróz oraz opady śniegu na znacznie większym obszarze kraju.