Nadchodzące ochłodzenie w Europie i Polsce

W nadchodzącym tygodniu Polska znajdzie się w strefie okresowych spadków temperatury, choć skala tych zjawisk będzie znacznie łagodniejsza niż w najbardziej mroźnych zakątkach europejskiego kontynentu. Mimo to, w niektórych regionach należy spodziewać się wystąpienia silnych przymrozków. Prognozy wskazują, że na południu Europy nadejdzie fala nietypowo niskich temperatur, co w praktyce oznacza przedłużenie zimowych warunków pogodowych w połowie marca.

Przyczyny gwałtownego spadku temperatur w Europie

Przemodelowanie pola barycznego nad kontynentem doprowadziło do napływu chłodnych mas powietrza z kierunków północno-zachodnich. Zimne powietrze, które dotarło w głąb Europy, osiadło szczególnie wyraźnie w rejonach górskich, tworząc aktualny biegun zimna. Przykładowo, minionej doby w Szwajcarii odnotowano temperatury zbliżające się do -19 stopni Celsjusza. Nadchodzące dni przyniosą nasilenie adwekcji chłodu, co w powiązaniu z niedawnymi opadami śniegu przyczyni się do dalszych, bardziej dotkliwych spadków temperatury w tych rejonach.

Prognozowane mrozy w rejonie Alp

Najnowsze dane z wysokorozdzielczych modeli meteorologicznych, w tym modelu ALADIN, sygnalizują nadejście fali tęgiego mrozu w terminie od 16 do 18 marca. Szczególnie trudne warunki pogodowe prognozowane są dla obszaru Alp, obejmującego pogranicze Włoch i Francji, Szwajcarię oraz południowo-zachodnią Austrię. W tych lokalizacjach temperatura powietrza może obniżyć się do przedziału od -21 do -10 stopni Celsjusza. Ekstremalne spadki temperatury wystąpią nie tylko w wysokich partiach gór, ale również w obniżeniach terenu, gdzie przy bezchmurnym niebie i zalegającej pokrywie śnieżnej tworzą się sprzyjające warunki dla radiacyjnego wychłodzenia podłoża.

Ekstremalne anomalie temperatury w drugiej połowie marca

Prognozowana fala chłodu wyróżnia się znaczną intensywnością, nietypową jak na drugą połowę marca. Analizy anomalii temperatury na poziomie izobarycznym 850 hPa wskazują, że w najbliższym czasie wartości będą znajdować się od 7 do 14 stopni Celsjusza poniżej wieloletniej normy dla tego okresu. Model ICON potwierdza, że lokalnie odchylenia te mogą osiągnąć wartości ekstremalne, co czyni bieżące ochłodzenie zjawiskiem rzadkim w tej fazie miesiąca.

Wpływ ochłodzenia na warunki pogodowe w Polsce

Wpływ zimnej masy powietrza będzie odczuwalny również w Polsce. W trakcie drugiej połowy marca, zwłaszcza po przejściu aktywnych frontów atmosferycznych i późniejszych przejaśnieniach, należy spodziewać się okresowych powrotów mroźnych nocy oraz chłodnych poranków. Wartości temperatur w naszym kraju będą jednak znacznie wyższe niż w Alpach. Prognozuje się, że w miejscach najbardziej narażonych na spadki temperatury, wliczając w to pomiary przy gruncie oraz warunki w wysokich górach, termometry mogą wskazywać wartości w przedziale od -10 do -1 stopnia Celsjusza.