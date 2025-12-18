Pogoda na jutro 19.12 Zakopane? [piątek]

19.12 w Zakopanem termometry pokażą ok. 6°C w najcieplejszym momencie dnia. W nocy z piątku na sobotę spodziewać się temperatur rzędu -1°C.

W piątek w Zakopanem nie powinno padać. Wiatr osiągnie maksymalną prędkość do 5 km/h., przez co odczuwalna temperatura może wynosić 3°C. Kierunek wiatru w piątek będzie południowo-wschodni.

Prognoza pogody na 7 dni dla Zakopanego

Najbliższe dni w Zakopanem wciąż wyglądają łagodnie jak na drugą połowę grudnia.

Sobota 20 grudnia: 5°C w ciągu dnia w nocy -2 , zachmurzenie małe, brak opadów.

, zachmurzenie małe, brak opadów. Niedziela 21 grudnia: 4°C w ciągu dnia w nocy -3 , zachmurzenie umiarkowane, brak opadów.

, zachmurzenie umiarkowane, brak opadów. Poniedziałek 22 grudnia: 4°C w ciągu dnia w nocy -3 , zachmurzenie umiarkowane, brak opadów.

, zachmurzenie umiarkowane, brak opadów. Wtorek 23 grudnia: 4°C w ciągu dnia w nocy -3 , zachmurzenie całkowite, brak opadów.

, zachmurzenie całkowite, brak opadów. Środa 24 grudnia: 0°C w ciągu dnia w nocy -5 , zachmurzenie duże, brak opadów.

, zachmurzenie duże, brak opadów. Czwartek 25 grudnia: 1°C w ciągu dnia w nocy -4 , zachmurzenie duże, brak opadów.

, zachmurzenie duże, brak opadów. Piątek 26 grudnia: 2°C w ciągu dnia w nocy -4, zachmurzenie duże, brak opadów.

Przez cały tydzień dominować będzie sucha aura, bardzo słaby wiatr oraz temperatury w ciągu dnia powyżej 0 stopni

Prognoza długoterminowa Zakopane - 16 dni

Modele pogodowe wskazują, że do około 23 grudnia utrzyma się ciepła, stabilna pogoda. Temperatury dzienne nadal będą oscylować w granicach 3–6°C, a noce z lekkimi przymrozkami.

Po 23 grudnia widoczne jest pierwsze wyraźniejsze ochłodzenie:

nocami temperatura może spaść do ok . -4°C / -5°C ,

, pojawi się szansa na opady śniegu lub deszczu ze śniegiem,

nie będą to jednak silne zjawiska.

Modele pogodowe nie widzą zimy „z prawdziwego zdarzenia”, ale wskazują na pierwsze zimowe akcenty tuż przed świętami.

Pogoda Zakopane – prognoza 30-dniowa

Grudzień 2025 to miesiąc cieplejszy od normy, z dużą liczbą dni suchych lub tylko częściowo pochmurnych.

Dopiero po 28 grudnia temperatury w ciągu dnia będą ujemne od -2 do -4 stopnia i od -10 do -13 stopni w nocy. Taka temperatura powinna utrzymać się co najmniej do 9 stycznia 2026. Będzie też bardzo słonecznie. Póki co w długoterminowych prognozach pogody nie widać intensywnych opadów śniegu.

Czy w Zakopanem spadnie śnieg? Kiedy to możliwe?

Szansa na śnieg pojawia się dopiero około 23–27 grudnia, ale będą to raczej opady przelotne. Modele pogodowe nie przewidują dużej pokrywy śnieżnej.

Jakie będą temperatury w Zakopanem w najbliższych tygodniach?

Trend jest jasny: