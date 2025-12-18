Zagrożenie meteorologicznego w Warszawie

Interaktywna mapa IMGW pokazuje, że w piątek i sobotę (19.12 i 20.12) Warszawa będzie pod wpływem zagrożenia meteorologicznego, z powodu gęstej mgły.

Dzisiaj na termometrach w stolicy zobaczymy 6°C, niebo będzie zachmurzone, ale prognozy nie przewidują opadów deszczu. Nocą temperatura spadnie do 1°C.

Pogoda w Warszawie na piątek i sobotę

W piątek, 19. grudnia w Warszawie temperatura wyniesie do 7°C i też nie powinno padać. Należy jednak uważać, ponieważ mogą wystąpić zamglenia. Noc będzie bezchmurna, na termometrach 0°C. W sobotę, 20, grudnia pogoda się trochę poprawi. Miejscami wyjdzie słońce, później jednak zachmurzenie zacznie rosnąć. Termometry wskażą do 5°C , ale nie powinno padać.