Pogoda na piątek

Prognozy na piątek pokazują, że temperatura maksymalna, choć nieco niższa niż w poprzednich dniach, nadal będzie daleka od typowo grudniowej normy. Na większości terytorium kraju termometry wskażą około 6-8°C.

Reklama

Ranek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba, mgieł i lokalnych, słabych opadów deszczu lub mżawki. Sytuacja ta utrzyma się przez cały dzień w pasie północnym i wschodnim.

Antycyklon Ellinor zbliża się do Polski

Jak podaje portal Onet Pogoda, całkowicie inny scenariusz szykuje się jednak dla południa i południowego zachodu. Obszary od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska przez Małopolskę aż po zachodnie Podkarpacie znajdą się pod bezpośrednim wpływem Antycyklonu Ellinor. Oznacza to gwarancję rozpogodzeń i sporą dawkę słońca, co z pewnością uprzyjemni piątkowy dzień. Wiatr, generalnie zachodni, będzie słaby lub umiarkowany, z wyjątkiem Zatoki Gdańskiej, gdzie może chwilami przybrać na sile.

Antycyklon Ellinor: Co to jest i dlaczego przynosi słońce?

Antycyklon, często określany jako wyż baryczny, to rozległy układ atmosferyczny charakteryzujący się wyższym ciśnieniem niż otoczenie. Jest to zjawisko o kluczowym znaczeniu dla stabilizacji pogody.

W przeciwieństwie do niżu (cyklonu), który sprzyja powstawaniu chmur i opadów, antycyklon generuje masy powietrza zstępującego (opadającego). Powietrze to, opadając, ogrzewa się i wysusza, co skutecznie zapobiega tworzeniu się chmur deszczowych, przynosząc zazwyczaj słoneczną, bezwietrzną i stabilną aurę. To właśnie ten mechanizm sprawia, że Antycyklon Ellinor jest odpowiedzialny za "wiosenną" pogodę i rozpogodzenia na południu Polski.

Reklama

Noc z piątku na sobotę: Wszędobylskie mgły

W nocy z piątku na sobotę sytuacja pogodowa nie ulegnie radykalnej zmianie. Nad większością kraju utrzyma się zachmurzenie całkowite oraz słabe opady deszczu i mżawki. Szczególnym zjawiskiem, na które należy uważać, będą gęste mgły - w wielu miejscach mogą one ograniczać widzialność nawet do 200 metrów.

Jedynie na Śląsku, Podhalu oraz miejscami na Ziemi Lubuskiej można spodziewać się przejściowych rozpogodzeń.