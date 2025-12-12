Grudzień rozczaruje miłośników zimy. Nawet do 17 stopni

Zarówno amerykański model GFS, jak i europejski ECMWF w najnowszych aktualizacjach nie widzą powrotu zimowych warunków przynajmniej do 21 grudnia. Według prognoz noce przyniosą od 1 do 5 stopni, a w najcieplejszych regionach temperatura w ogóle nie spadnie poniżej 5 do 10 stopni. Dni będą jeszcze cieplejsze. W wielu miejscach termometry pokażą 10 stopni, a na zachodzie i południu nawet 15 do 17 stopni.

Średnie temperatury mogą przekraczać normę wieloletnią nawet o 10 stopni. Zamiast śniegu pojawi się deszcz, choć będą także krótkie epizody śnieżne. Pierwszy już za kilka dni.

Już dzisiaj mocno zawieje

Aktualnie głębokie niże, jakie przemieszczają się przez zachodnią i północną Europę, niebawem sprowadzą dynamiczną pogodę do Polski. W czwartek 11.12, na północy kraju będzie wiało na dobre. Przez kilkanaście godzin wiać będzie tam silny wiatr, który szczególnie mocno odczują mieszkańcy Wybrzeża. IMGW zapowiada już wydanie żółtego alertu. Porywy sięgną nawet 60 km/h.

Najbliższy weekend (13, 14.12) - czy będą zapowiadane śnieżyce?

Jeszcze wczoraj prognozy na nadchodzący weekend wskazywały, że pogoda zacznie coraz wyraźniej przypominać zimę. Po ciepłych dniach temperatura miała gwałtownie spaść, a w północno-wschodniej Polsce miały pojawić się pierwsze opady śniegu. Dziś (11.12) Modele IMGW i GFS pokazują, że szanse na biały puch na Warmii, Mazurach oraz Podlasiu są coraz mniejsze. Aktualnie długoterminowe prognozy pogody na 13 grudnia przewidują raczej pochmurną pogodę z temp. ok. +1 do +2 stopnie, bez wyraźnych opadów śniegu.

A co ze świętami Bożego Narodzenia 2025?

Tuż przed Bożym Narodzeniem ma pojawić się niewielkie ochłodzenie, 11 grudnia zarówno amerykański model pogodowy GFS wskazują , że zima może powrócić w okresie świątecznym, ale prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest bardzo małe. Aby kraj przykrył biały puch, z północy musiałby napłynąć wyraźny mroźny front. Miłośnicy białych świąt muszą uzbroić się w cierpliwość. Prognozy długoterminowe potrafią się dynamicznie zmieniać. Nasz artykuł jest aktualizowany każdego dnia, dlatego warto zaglądać do niego bliżej świąt.

Model CFS wskazuje czas zimowego uderzenia - mróz i śnieg

Choć grudzień zapowiada się rekordowo ciepło, nie oznacza to, że zima zniknie całkowicie. Najnowsze prognozy sezonowe amerykańskiego modelu CFS wskazują, że prawdziwy, krótki, ale intensywny powrót zimy pojawi się na przełomie stycznia i lutego.

To właśnie ten okres modele wyznaczają jako czas możliwych mocniejszych mrozów i obfitych opadów śniegu, poprzedzonych dynamiczną zmianą pogody. Według CFS zimowy epizod miałby potrwać około tygodnia, lecz może być bardzo dokuczliwy. Po nim zima ponownie zacznie się osłabiać i do początku marca nie powinno dojść do kolejnego silnego uderzenia.