Wyże przejmują kontrolę nad pogodą w Polsce

W rozpoczynającym się tygodniu nad Polską dominować będą układy wyzowe. To one odpowiadać będą za stabilną, suchą aurę i brak jakichkolwiek opadów. Zamiast śniegu czy deszczu, coraz częściej niebo będzie się przejaśniało, a miejscami będzie nawet zupełnie bezchmurne i błękitne.

Reklama

W grudniu, gdy dni są najkrótsze w roku, takie chwile ze słońcem są szczególnie cenne dla naszego zdrowia, szczególnie psychicznego. Najwięcej rozpogodzeń prognozuje się na północy i północnym wschodzie kraju, gdzie ostatnio dominowało zachmurzenie i szaruga.

Nocami lekki mróz, w dzień nawet 10 stopni

Choć w ciągu dnia temperatury będą dodatnie, nocami i o porankach miejscami pojawi się mróz. Najsilniejszy tam, gdzie niebo będzie pogodne, a najsłabszy przy większym zachmurzeniu. W pierwszej połowie tygodnia termometry pokażą od około 1 do 5 stopni, natomiast w drugiej części tygodnia zrobi się jeszcze cieplej, nawet do 8–10 stopni. Jak na grudzień, będą to wartości wyraźnie powyżej normy.

Kiedy wróci śnieg i mróz? Modele wskazują na święta 2025

Reklama

Zmiana w pogodzie ma nadejść wraz z początkiem kolejnego tygodnia (21.12). Zarówno amerykański model GFS, jak i europejski ECMWF sugerują, że wyże zaczną słabnąć, a nad Polskę dotrą układy niżowe z opadami. Początkowo będzie to deszcz, jednak wraz z napływem chłodniejszego powietrza temperatura zacznie spadać. W efekcie opady mogą przechodzić w śnieg. Najbardziej prawdopodobny termin to okres między 24 a 27 grudnia, choć dokładna data zależy od konkretnego modelu pogodowego.

Na przykład Białymstoku i Warszawie 26 i 27 grudnia temperatura ma spaść do -9 stopni. W nocy nawet do -13 stopni (twojapogoda.pl). Ale już 28 będzie ocieplenie do ok. -4 stopni, a 29 do +1 stopnia.

Choć prognozy te są jeszcze na etapie przewidywań i z dnia na dzień ulegają zmianom wraz z aktualizacjami modeli meteorologicznych, to wiadomo już, że będzie przerwa w łagodnej pogodzie i początek bardziej typowej zimowej aury. Niestety taka aura nie zostanie z nami na dłużej.

Ciekawe: Trzeba wiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych sezon zimowy zaczął się wjątkowo śnieżnie i mroźnie. Również w północnych regionach Norwegii, Szwecji i Finlandii temperatury spadają do -30°C. To wszystko ma wpływ na pogodę w Polsce. I choć obecnie Polska doświadcza łagodnej aury, to pod koniec grudnia i po świętach pogoda może znacznie się zaostrzyć. Więcej w artykule poniżej.

Gdzie może spaść śnieg w święta? Nie cały zaskoczy zima

Modele pogodowe są dość zgodne co do opadów śniegu w Polsce. Największe szanse mają wschód, południe oraz centrum kraju. Z kolei na zachodzie i północnym zachodzie śnieg może się w ogóle nie pojawić.

Prognozowana pokrywa śnieżna to ok. 1 do 5 cm, natomiast na pogórzu i w górach lokalnie nawet 5–10 cm.

Krótki epizod zimy i szybki odwrót?

Wraz z opadami nad Polskę miałaby napłynąć masa powietrza pochodzenia arktycznego. Na wschodzie i południu możliwy byłby całodobowy mróz, nocami i o porankach nawet poniżej minus 5 stopni, a w ciągu dnia niewielki. Jednocześnie modele sugerują, że ten zimowy epizod może być krótki. Ochłodzenie, o ile się pojawi, nie musi utrzymać się długo i może szybko ustąpić miejsca łagodniejszej aurze.

Prognozy długoterminowe z dużą niepewnością

Warto pamiętać, że sprawdzalność prognoz powyżej 7 dni nie przekracza 50–60%. Najbardziej wiarygodne są przewidywania na najbliższe 72 godzin, dlatego choć modele coraz częściej pokazują śnieg na święta, sytuacja może się totalnie zmienić, i to w każdą stronę, i wymaga aktualizacji każdego dnia.