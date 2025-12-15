Grudzień rozczaruje miłośników zimy. Nawet do 17 stopni

Zarówno amerykański model GFS, jak i europejski ECMWF w najnowszych aktualizacjach nie widzą powrotu zimowych warunków przynajmniej do 21 grudnia. Według prognoz noce przyniosą od 1 do 5 stopni, a w najcieplejszych regionach temperatura w ogóle nie spadnie poniżej 5 do 10 stopni. Dni będą jeszcze cieplejsze. W wielu miejscach termometry pokażą 10 stopni, a na zachodzie i południu nawet 15 do 17 stopni.

Reklama

Średnie temperatury mogą przekraczać normę wieloletnią nawet o 10 stopni. Zamiast śniegu pojawi się deszcz.

Czy będzie śnieg w grudniu 2025?

Aktualnie długoterminowe prognozy wskazują, że mróz i śnieg nie przyjdą od razu po świętach, ale możliwe są już epizody chłodu i lekki mróz pod koniec grudnia i na przełomie stycznia.

Od 24 grudnia w Polsce zacznie się ochładzać na tyle, że deszcz może zamieniać się w śnieg. Dokładnie chodzi o czas między 24 a 27 grudnia, w zależności od rodzaju modeli prognostycznych.

Reklama

A co ze świętami Bożego Narodzenia 2025?

Już przed Bożym Narodzeniem ma pojawić się niewielkie ochłodzenie, Modele pogodowe GFS wskazują , że zima może powrócić w okresie świątecznym, ale prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest wciąż małe. Aby kraj przykrył biały puch, z północy musiałby napłynąć wyraźny mroźny front. Miłośnicy białych świąt muszą uzbroić się w cierpliwość. Prognozy długoterminowe potrafią się dynamicznie zmieniać. Więcej szczegółów na temat pogody w Święta Bożego Narodzenia 2025 w artykule poniżej.

Model CFS wskazuje czas zimowego uderzenia - mróz i śnieg

Choć grudzień zapowiada się rekordowo ciepło, nie oznacza to, że zima zniknie całkowicie. Najnowsze prognozy sezonowe amerykańskiego modelu CFS wskazują, że prawdziwy, krótki, ale intensywny powrót zimy pojawi się na przełomie stycznia i lutego 2026.

To właśnie ten okres modele wyznaczają jako czas możliwych mocniejszych mrozów i obfitych opadów śniegu, poprzedzonych dynamiczną zmianą pogody. Według CFS zimowy epizod miałby potrwać około tygodnia, lecz może być bardzo dokuczliwy. Po nim zima ponownie zacznie się osłabiać i do początku marca nie powinno dojść do kolejnego silnego uderzenia.