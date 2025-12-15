Antycyklon Frieda nadciąga nad Polskę

Do Polski nadciąga potężny wyż Frieda. Jak pokazują prognozy będzie to miało odzwierciedlenie w opadach deszczu.

Mimo, że nie będzie słonecznie, to opadów czy niskich temperatur, które występują najczęściej w grudniu, też nie doświadczymy.

Termometry pokażą plusowe temperatury, będą też mgły

Jednak nie obejdzie się bez utrudnień. W wielu miejscach w kraju wystąpią bardzo gęste mgły, które mogąutrudniać widoczność. Dzisiaj będzie pochmurno i sucho.

Jednak w popołudniowych godzina niektóre regiony Polski mogą liczyć na rozpogodzenie. Na zachodzie, południu i w centrum można spodziewać się słońca. w innych regionach można jedynie spodziewać się zamgleń.

Słupki rtęci w większości kraju pokażą 4-6 st. C.

Wiatr powieje z kierunków zachodnich i południowych, słabo bądź umiarkowanie, na wschodzie okresami porywiście. Na wschodzie i północy, z racji chmur, odczujemy chłód, a biomet nie będzie dobry. W innych regionach zrobi się nam komfortowo, a nawet ciepło, z kolei pogoda zdecydowanie lepiej wpłynie na nasze samopoczucie.