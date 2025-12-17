Odwilż w Zakopanem. Temperatura wzrosła o 18 stopni C

Pogoda w Zakopanem zaskoczyła mieszkańców, jak i turystów, którzy planowali wycieczkę szlakami Tatr.

Reklama

Gazeta Krakowska poinformowała, że w ciągu zaledwie doby w Zakopanem odnotowano skok temperatury sięgający aż 18 stopni, gdzie jeszcze we wtorek termometry wskazywały minus 6°C. W środę rano było to już około 12°C na plusie, co jak na grudniową temperaturę jest dużym skokiem.

Wysokie jak na ten miesiąc temperatury dotarły też w Tatry. W okolicach Morskiego Oka notowano około 12°C, a według prognoz IMGW podobne wartości utrzymują się także w dzisiaj. Jednak na Kasprowym Wierchu temperatury są niższe i utrzymują się w okolicach 2°C powyżej zera.

Prognoza IMGW - halny osiągnie 60 km/h

IMGW potwierdza, że za taka aura spowodowana jest wiatrem fenowym, czyli halny. W Zakopanem porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h. Dodatkowo z prognoz IMGW wynika, że po przejściu halnego możliwa jest zmiana pogody. W kolejnych dniach w górach mogą pojawić się opady deszczu lub deszczu ze śniegiem.