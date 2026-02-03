Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ma dobrych wieści. Silny mróz utrzyma się co najmniej do środy rano. Eksperci podzielili kraj na strefy zagrożenia:

(Pomarańczowe): Województwa podlaskie oraz znaczne części lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego zmagają się z najtrudniejszymi warunkami. Tutaj temperatura maksymalna w dzień z trudem osiągnie -10 stopni, a nocą spadnie nawet do -17 stopni. Ostrzeżenia I stopnia (Żółte): Alert obowiązuje w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim, łódzkim, wielkopolskim i lubelskim. W dzień temperatura wyniesie tam od -15 do -10 stopni. Odczucie przejmującego zimna potęguje wiatr wiejący z prędkością do 25 km/h.

Alert RCB. Trujący smog w powiecie otwockim

Siła mrozu zmusza mieszkańców do intensywnego ogrzewania domów, co błyskawicznie pogorszyło jakość powietrza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało specjalny komunikat dla powiatu otwockiego (woj. mazowieckie). Stężenie pyłu zawieszonego PM10 przekroczyło bezpieczne normy. Służby apelują do mieszkańców: Zostań w domu, jeśli to możliwe. Zrezygnuj z aktywności fizycznej na zewnątrz. Nie wietrz pomieszczeń, aby nie wpuszczać zanieczyszczeń do środka.

Nowe zagrożenie. Marznący deszcz i gołoledź

Podczas gdy wschód i centrum kraju walczą z mrozem, południowo-zachodnia Polska musi przygotować się na zmianę aury. Na Dolnym Śląsku od wtorkowego wieczora (godz. 22:00) prognozowane są słabe opady marznącej mżawki.

Opady te natychmiast zamienią drogi i chodniki w lodowiska. Gołoledź utrzyma się do środy do godziny 12:00. Kierowcy powinni zachować ekstremalną ostrożność, ponieważ cienka warstwa lodu będzie niemal niewidoczna na asfalcie.

Ostrzeżenia IMGW. Jak długo potrwają?

Większość obecnie obowiązujących ostrzeżeń przed silnym mrozem wygaśnie w środę (4 lutego) około godziny 10:00. Do tego czasu meteorolodzy zalecają ciepły ubiór "na cebulkę" i ograniczanie przebywania na zewnątrz, szczególnie rano i wieczorem, kiedy mróz jest najbardziej agresywny.