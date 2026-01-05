Siarczysty mróz w Polsce

Jak wskazywał model ECMWF HRES do Polski napływało bardzo zimne powietrze, co przejawiło się znaczącym spadkiem temperatur. Europa Środkowa i Wschodnia znalazła się w ostatnich dniach w strefie bardzo niskich temperatur.

Pierwsza fala zimna, która z tych prognoz utrzymała się w sylwestra. Temperatury nie przekraczały w większości kraju zero stopni. Prognoza synoptyczna IMGW wskazuje, że opady śniegu nie odpuszczą.

Kolejna fala mrozu nadchodzi

W ostatnich dniach mróz nieco zelżał, ale temperatura nie wzrosła znacząco. Pierwszy weekend stycznia był podobny. Temperatura wynosiła około zero w centrum i na północy i cieplej na południu w ciągu dnia.

Kolejna fala zimna nadejdzie dzisiaj. Prognoza IMGW wskazuje, że temperatury maksymalne jedynie na zachodzie będą na niewielkim plusie. Natomiast temperatury wskazują, że przede wszystkim na południu, mogą spaść nawet do -18 st. C.

W kolejnych dniach dodatnie temperatury nigdzie nie wystąpią. IMGW wskazuje, że pokrywa śnieżna będzie zwiększać swoją głębokość, co może wskazywać na opady śniegu.