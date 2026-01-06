Jaka pogoda we wtorek 6/01?

Jak podaje IMGW, dzisiaj będzie na ogół pogodnie, chmurzyć będzie się na krańcach północnych i wschodnich Polski. Na wybrzeżu miejscami popada przelotny śnieg. Na południowym wschodzie opady mogą być jednostajne, ale na ogół słabe, więcej śniegu może pojawić się w Bieszczadach – do 5 cm. Jak wskazują synoptycy, temperatura w dzień utrzyma się poniżej 0°C i na ogół wyniesie od –5°C do –2°C.

Gdzie będzie najzimniej? Dwucyfrowe mrozy

W nocy najzimniej ma być w północnej połowie kraju i na obszarach podgórskich, od –15°C do –10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Jaka pogoda w weekend?

Jak wskazują meteorolodzy, w sobotę będzie pochmurno w całym kraju. Na wschodzie i w centrum opady śniegu, na zachodzie opady mieszane śniegu z deszczem, na Pomorzu lokalnie marznącego deszczu. Temperatura maksymalna od –8°C na wschodzie do 3°C na zachodzie kraju. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, w centrum i na północy porywisty, na Warmii i Mazurach okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Na północnym wschodzie kraju możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę również będzie pochmurno. Na wschodzie i w centrum wystąpią opady śniegu, na zachodzie opady mieszane śniegu z deszczem i miejscami deszczu, lokalnie opady będą marznące; na drogach możliwa gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od około –3°C na wschodzie do około 3°C na zachodzie kraju. Na południowym wschodzie kraju możliwe będą zawieje i zamiecie śnieżne.