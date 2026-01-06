Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują dla południa woj. podkarpackiego i powiatu gorlickiego w woj. małopolskim. Prognozuje się tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 25 cm, a na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. do 35 cm. Najintensywniejsze opady śniegu wystąpią między godz. 3 a godz. 8. Lokalnie mogą pojawić się zawieje śnieżne. Ostrzeżenie potrwa od wtorku godz. 19 do środy godz. 13.

Nawet 35 cm śniegu i -18°C. IMGW wydaje nowe ostrzeżenia II stopnia

Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla tych obszarów alert w związku z opadami śniegu. "Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - informuje komunikat RCB.

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części woj. lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Wystąpią tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm.

Do środy godz. 9 obowiązują ostrzeżenia I st. przed silnym mrozem dla części woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz dolnośląskiego. Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C oraz wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h. Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.