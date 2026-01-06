Alert RCB: Zostań w domu. Trujące powietrze w kilku regionach Polski

RCB wydało ostrzeżenie dla powiatu kłodzkiego (woj. dolnośląskie), powiatu krotoszyńskiego, Poznania i Kalisza (woj. wielkopolskie), powiatu żywieckiego (woj. śląskie) i powiatu łaskiego (woj. łódzkie).

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikacie zaznaczyło, że gdy powietrze jest zanieczyszczone, zaleca się, by zrezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu, uprawiania sportu na zewnątrz oraz ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy.