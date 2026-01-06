RCB wydało ostrzeżenie dla powiatu kłodzkiego (woj. dolnośląskie), powiatu krotoszyńskiego, Poznania i Kalisza (woj. wielkopolskie), powiatu żywieckiego (woj. śląskie) i powiatu łaskiego (woj. łódzkie).

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikacie zaznaczyło, że gdy powietrze jest zanieczyszczone, zaleca się, by zrezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu, uprawiania sportu na zewnątrz oraz ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

Alert RCB: Zostań w domu. Trujące powietrze w kilku regionach Polski

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

Wysokie stężenie PM10 jest wskaźnikiem złej jakości powietrza i może powodować problemy zdrowotne, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy.