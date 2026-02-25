Jaka będzie pogoda w środę, 25 lutego?

Sytuacja synoptyczna w środę, 25 lutego 2026 roku, będzie kształtowana przez rozległy układ wysokiego ciśnienia rozciągający się od Półwyspu Apenińskiego aż po Skandynawię. Taki układ baryczny wymusi dalszy napływ chłodnych mas powietrza z kierunków północnych. W ciągu dnia mieszkańcy większości regionów powinni spodziewać się przewagi dużego zachmurzenia, choć pojawią się liczne okazje do przejaśnień. Najwięcej chwil ze słońcem prognozuje się dla zachodniej, centralnej oraz północnej części kraju. Pod względem opadów dzień będzie zróżnicowany: w wielu miejscach wystąpią słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, natomiast na północno-wschodnich krańcach Polski sypnie samym śniegiem. Całkowicie sucha aura utrzyma się jedynie na zachodzie i północnym zachodzie.

Reklama

Ile będzie stopni? Prognoza temperatury i wiatru

Wartości na termometrach będą wykazywały wyraźny podział regionalny. Najchłodniej zapowiada się północny wschód, gdzie temperatura maksymalna wyniesie od -2 do 0 stopni Celsjusza. W centrum kraju oraz na Pomorzu Gdańskim słupki rtęci wskażą od 3 do 5 stopni Celsjusza, na południu około 7 stopni Celsjusza, natomiast najcieplejszym regionem okaże się zachód z temperaturami dochodzącymi do 9 stopni Celsjusza. Wiatr w większości kraju pozostanie słaby, jedynie na południowym wschodzie okresami umiarkowany. Kierunek podmuchów będzie zmienny: na zachodzie powieje z południa, w pozostałych regionach z północy lub północnego zachodu, a na południu z zachodu. Jedynie w wysokich partiach Karpat spodziewane są silniejsze porywy osiągające 55 km/h. Szczegółowe prognozy dla miast przewidują między innymi 9 stopni w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, 4 stopnie Celsjusza w Warszawie, Toruniu i Kielcach, 2 stopnie w Gdańsku i Lublinie oraz -1 stopień w Suwałkach.

Warunki nocne i mgły w regionach

Reklama

Noc ze środy na czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie na północnym wschodzie, gdzie na wschodnich obrzeżach możliwe są jeszcze śladowe opady śniegu. W pozostałych częściach Polski niebo znacząco się wypogodzi. Należy jednak zachować ostrożność ze względu na lokalne mgły, które mogą pojawić się w centrum i na południu, ograniczając widzialność do zaledwie 400 metrów. Temperatura minimalna będzie bardzo niska - w kotlinach karpackich spadnie do około -10°C. Na wschodzie, północnym wschodzie i w części centrum mróz sięgnie od -9 stopni do -6 stopni Celsjusza. Najłagodniejsza noc czeka mieszkańców zachodu (0 stopni) oraz wybrzeża, gdzie termometry wskażą od 1 do 2 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby, jedynie w okolicach Sudetów może być porywisty i zmieni kierunek na południowo-wschodni.

Alerty IMGW na środę 25 lutego - ostrzeżenia przed oblodzeniem

W porannych godzinach w środę kierowcy i piesi muszą liczyć się z trudnymi warunkami na drogach i chodnikach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alerty dotyczą całego województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a także wybranych powiatów w województwie lubelskim, mazowieckim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Niebezpiecznie będzie między innymi w aglomeracji warszawskiej, Trójmieście, Siedlcach oraz w rejonie Grudziądza i Brodnicy. Zamarzanie mokrych nawierzchni po wcześniejszych opadach deszczu ze śniegiem sprawi, że nawierzchnie będą bardzo śliskie, dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas porannego przemieszczania się.