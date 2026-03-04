Bardzo ciepły początek marca. Wyże przynoszą słońce i brak opadów

Obecnie Polska znajduje się pod wpływem rozległych układów wysokiego ciśnienia. To właśnie one odpowiadają za stabilną, słoneczną i wyjątkowo suchą pogodę. Według prognoz taka sytuacja może utrzymać się jeszcze przez co najmniej tydzień, a możliwe, że nawet do nawet połowy miesiąca.

Reklama

W wielu miejscach w Polsce do około 15 marca deszcz może w ogóle się nie pojawić albo spadnie jedynie symbolicznie. Jednocześnie temperatury w ciągu dnia będą bardzo przyjemne, jak na początek tego miesiąca.W niektórych regionach temperatury pokażą nawet ponad 15°C.

Nie oznacza to jednak całkowitego końca zimy. W prognozach widać duże różnice między dniem a nocą. Podczas gdy południa będą coraz cieplejsze, nocami wciąż mogą pojawić się przymrozki.

Druga połowa marca może przynieść zmianę

Reklama

Po wyjątkowo łagodnym początku miesiąca synoptycy przewidują stopniową zmianę pogody. W drugiej połowie marca prognozowany jest spadek anomalii temperatury, co oznacza, że temperatury mogą zacząć wracać bliżej wartości typowych dla tej pory roku.

Niewykluczone, że pod koniec miesiąca, a nawet na początku kwietnia zrobi się okresowo chłodniej niż zwykle. Nie powinno to być jednak tak wyraźna ochłodzenie, jakie obserwowaliśmy w dużej części lutego. Wraz ze spadkiem temperatury może pojawić się więcej frontów atmosferycznych. To z kolei oznacza częstsze opady oraz bardziej zmienną pogodę.

Mróz i opady śniegu uderzą w Polskę w marcu

Jeśli prognozy się potwierdzą, druga połowa marca, zamiast dalszego ocieplenia i prawdziwej wiosny, przyniesie okres chłodniejszych dni. W niektórych regionach temperatura w ciągu dnia może mieć problem z przekroczeniem 10°C. Nocami nadal mogą pojawiać się przymrozki. Temperatura będzie spadać od -1 do -5 stopni. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że przejściowo wrócą opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Początek kwietnia również może być chłodniejszy

Chłodniejszy okres może utrzymać się także na początku kwietnia. Według prognoz przygotowanych przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych temperatury wciąż mogą być nieco niższe od średniej wieloletniej. Dodatkowo w wielu regionach prognozowana jest większa wilgotność i częstsze opady.

Prognozy długoterminowe mogą się jeszcze zmienić

Warto pamiętać, że prognozy obejmujące kilka tygodni naprzód zawsze obarczone są większym ryzykiem błędu. Kolejne aktualizacje modeli pogodowych mogą jeszcze zmienić scenariusz. Na razie jednak wiele wskazuje na to, że po wyjątkowo ciepłym i słonecznym początku marca, zima z mrozem do -5°C i opadami śniegu może jeszcze powrócić do Polski.