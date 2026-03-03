Prognoza pogody na 3 marca 2026 - ogólna sytuacja w Polsce

Wtorek, 3 marca, upłynie pod znakiem dynamicznej aury. Polska znajdzie się w zasięgu ustępującego frontu atmosferycznego, co oznacza, że ranek w wielu regionach może przywitać nas gęstymi mgłami. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w pasie centralnym i wschodnim, gdzie widzialność może być ograniczona do kilkuset metrów. W ciągu dnia aura będzie "dwubiegunowa". Podczas gdy wschód kraju pozostanie w chłodniejszej masie powietrza, zachód zacznie odczuwać wyraźniejszy wpływ cieplejszych mas z południowego zachodu.

Temperatura we wtorek: Gdzie będzie najcieplej?

Różnice temperatur między regionami będą w ten wtorek znaczące. To kluczowa informacja dla osób planujących aktywności na świeżym powietrzu:

Zachodnia Polska (Lubuskie, Wielkopolska, Dolny Śląsk): Tutaj termometry mogą wskazać nawet do 12-15 stopni Celsjusa, o ile przez chmury przebije się słońce.

Polska Centralna: Stabilne wartości w granicach 8-10 stopni Celsjusza.

Wschód i północny wschód: Najchłodniej, z temperaturami rzędu 4-6 stopni Celsjusza.

Biomet i ciśnienie: Jak poczujemy się we wtorek?

Niestety, biomet we wtorek 3 marca może być niekorzystny. Szybkie zmiany ciśnienia oraz duża wilgotność powietrza mogą powodować u meteopatów:

s enność i spadek koncentracji,

bóle głowy,

uczucie znużenia.

Warto zaplanować na ten dzień nieco więcej odpoczynku i pamiętać o odpowiednim nawodnieniu.

Jak się ubrać we wtorek 3 marca?

Z uwagi na poranne chłody i mgły oraz znacznie cieplejsze popołudnie (zwłaszcza na zachodzie), eksperci pogodowi zalecają ubiór "na cebulkę". Warstwy pozwolą na szybkie dostosowanie się do zmieniającej się temperatury, która między godziną 7:00 a 14:00 może wzrosnąć nawet o 10 stopni.