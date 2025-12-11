Pierwszy zimowy atak jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia?

Po kilku dniach spokojniejszej pogody czeka nas wyraźna zmiana. Już w najbliższy weekend (13.12) nadejdzie ochłodzenie, ale niestety prawdopodobnie nie przyniesie on śniegu. Gdyby jednak coś miało popadać chwilowo to największe szanse na biały puch mają mieszkańcy północnego wschodu, szczególnie Warmii, Mazur i Podlasia. Nocne temperatury w weekend spadną poniżej zera, ale nawet jeśli spadnie choć odrobina śniegu, nie utrzyma się on długo, ze względu na dodatnie temperatury w ciągu dnia. Aktualnie prognozy pogody na 13 grudnia przewidują raczej pochmurną pogodę z temp. ok. +1 do +2 stopnie, bez wyraźnych opadów śniegu. W niedzielę 14.12 temperatura wzrośnie do ok. + 5 stopni.

Co na to IMGW? Oficjalne prognozy

W prognozie długoterminowej IMGW dla całego grudnia podano, że średnia temperatura i suma opadów mieszczą się w normie z lat 1991–2020. To oznacza, że grudzień nie powinien ani drastycznie się ochłodzić, ani ocieplić. Modele IMGW nie przewidują też masowego zalegania pokrywy śnieżnej w centralnej i zachodniej Polsce.

Największą szansę na zimowy krajobraz nadal mają Podhale, Bieszczady i regiony położone bliżej wschodniej granicy.

Czy możliwe jest, że śnieg pojawi się tuż przed świętami 2025?

Wszystko zależy to od układu niżów i napływu chłodnego powietrza. Pogoda potrafi zaskoczyć. Jeżeli nad Polskę dostanie się mroźny front północny, śnieg rzeczywiście może spaść nawet w centrum kraju. Jednak takie scenariusze są ostatnio dementowane. IMGW podkreśla, że długoterminowe prognozy należy traktować z ostrożnością. Dopiero około 10 grudnia synoptycy będą mogli dokładniej ocenić, czy świąteczny weekend ma szansę być biały, czy raczej wilgotny.

Co mówią najnowsze analizy IMGW i modeli pogodowych?

Wspólny wniosek z IMGW i modeli pogodowych na dzień dzisiejszy jest taki, że grudzień będzie zmienny, ale raczej z temperaturami powyżej zera. Na ten moment nic nie wskazuje na długo utrzymujące się mrozy. Prognozy dwa dni temu mówiły o przelotnych epizodach zimowych, ale dziś to już nieaktualne.

Czy w Polsce jest szansa na białe święta?

Szanse są, ale jak co roku różne dla poszczególnych regionów. W górach i na wschodzie kraju zdecydowanie większe. W centrum, na północy i na zachodzie – zależy to od krótkoterminowych załamań pogody tuż przed Wigilią.

