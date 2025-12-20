Święta pod znakiem całodobowego mrozu

W okresie bożonarodzeniowym znad Arktyki zacznie napływać bardzo chłodne powietrze. W większości kraju temperatura przez całą dobę utrzymywać się będzie poniżej zera. W dzień mróz będzie umiarkowany w okolicy 0 stopni, jednak nocami i o porankach wartości na termometrach spadną do -3/-7 stopni. Natomiast po Nowym Roku czekają nas całodobowe mrozy. W najzimniejszych regionach kraju temperatura spadnie do -8 stopni, a lokalnie nawet do -15 stopni.

Jak informuje TwojaPogoda.pl, szczególnie niskich temperatur należy spodziewać się w kotlinach, na terenach podgórskich oraz na wschodzie kraju, gdzie przy bezchmurnym niebie wychładzanie może być wyjątkowo silne.

Wyż przyniesie słońce, ale też silne wychłodzenie

Dominacja wyżu barycznego sprawi, że wiele regionów doświadczy słonecznej i suchej pogody. To jednak właśnie taka aura sprzyja gwałtownym spadkom temperatur nocą. Po świętach całodobowy mróz utrzyma się niemal w całym kraju, wyjątkiem może być zachód i południe, gdzie temperatura chwilami zbliży się do zera. Spadnie też śnieg. Więcej w artykule poniżej.

Najsilniejszy mróz po Nowym Roku

Prawdziwe uderzenie zimna ma nadejść na początku nowego roku, zaraz po zapowiadanych śnieżycach w Sylwestra i Nowy Rok. Według prognoz prezentowanych przez TwojaPogoda.pl, w najcieplejszym momencie dnia temperatura w najzimniejszych regionach kraju może sięgać zaledwie -8 stopni. Nocami i o porankach spadki poniżej -15 stopni staną się realnym zagrożeniem.

Mróz groźny nie tylko dla ludzi

Tak niskie temperatury oznaczają ryzyko zamarzania instalacji, problemów komunikacyjnych oraz zagrożenie dla osób bezdomnych i zwierząt. Synoptycy podkreślają, że początek roku może zapisać się jako jeden z najzimniejszych okresów tej zimy.