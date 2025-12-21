Wyż nad północą Europy zablokuje opady śniegu

Na mapach synoptycznych widoczny jest rozległy wyż baryczny, który w najbliższych dniach obejmie północną, północno wschodnią oraz częściowo środkową Europę. Układ ten skuteczne ograniczy możliwość występowania opadów śniegu w niektórych częściach Europy, w tym w Polsce. Wpływ wyżu przyniesie chłodniejsze powietrze, nocne i poranne przymrozki, a miejscami również całodobowy mróz, jednak bez większych zjawisk zimowych.

Południe kontynentu pod wpływem niżu i aktywnej strefy frontowej

Zupełnie inne warunki pogodowe zapanują na południu Europy. Tam w strefie frontowej związanej z rozległym układem niskiego ciśnienia dojdzie do intensywnych opadów śniegu. Napływ chłodnego powietrza sprawi, że śnieżyce pojawią się nie tylko w górach, ale również na terenach położonych znacznie niżej. Opady mogą szybko doprowadzić do utrudnień i lokalnego paraliżu komunikacyjnego.

Silne śnieżyce w Alpach w okresie świątecznym 2025

Najtrudniejsza sytuacja prognozowana zapowiada się w rejonie Alp. Między 23 a 25 grudnia, a także okresowo w kolejnych dniach, śnieżyce obejmą obszary od północno-zachodnich Włoch i południowo-wschodniej Francji, przez Szwajcarię, Austrię, północne Włochy, aż po Słowenię. W wielu miejscach spadnie od 10 do 30 cm śniegu, natomiast w wyższych partiach gór suma opadów może przekroczyć 40 cm, a lokalnie nawet kilkadziesiąt centymetrów więcej.

Śnieg nie tylko w górach. Warunki drogowe szybko się pogorszą

Z prognoz, w tym modeli numerycznych takich jak ICON, wynika, że opady śniegu mogą pojawić się już od wysokości 200–500 metrów nad poziomem morza. Oznacza to, że śnieg obejmie nie tylko obszary górskie, lecz także doliny i kotliny. Na drogach bardzo szybko pojawią się trudne warunki, szczególnie na podjazdach i trasach górskich. Dodatkowym zagrożeniem będą silne porywy wiatru powodujące zawieje i zamiecie śnieżne oraz tworzenie się zasp.

Pogoda na święta w Polsce. Ochłodzenie bez większego śniegu

W Polsce okres świąteczny zapowiada się znacznie spokojniej. Wpływ wyżu przyniesie spadek temperatury, miejscami mróz utrzymujący się także w ciągu dnia, jednak ryzyko śnieżyc pozostanie niskie. Niewielka szansa na przelotne opady śniegu pojawi się 24 grudnia, głównie na południu kraju i w rejonach podgórskich.

Czy zima wróci do Polski pod koniec grudnia 2025?

W kolejnych dniach, już po świętach, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu zacznie stopniowo rosnąć. Zmiany nie obejmą jednak od razu całego kraju. Na razie to południowa Europa zmagać się będzie z najostrzejszym atakiem zimy, podczas gdy Polska pozostanie na jego skraju. Styczeń 2026 może przynieść prawdziwą zimę. Prognozy wskazują na mróz i śnieg w całej Polsce. Więcej w artykule poniżej.