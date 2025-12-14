Prognoza pogody na niedzielę. Niebezpieczne zjawisko na drodze

IMGW wskazał, ze najbliższy weekend będzie raczej pochmurny, chociaż pojawią się także większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

Pogoda długoterminowa Zakopane 2025. Jaka pogoda dziś, jutro, za 16 dni i za 30 dni? Kiedy spadnie śnieg w Zakopanem? Sprawdź najnowszą prognozę dla Zakopanego
"Miejscami prognozowane są opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Przejściowo w rejonach podgórskich, głównie w niedzielę, możliwe są opady marznące powodujące gołoledź" - podano w komunikacie.

Polska zostanie pod wpływem układu niżów z ośrodkami nad Skandynawią i Europą Zachodnią. Dodatkowo napływać będzie chłodna i wilgotna polarna morska masa powietrza. Ciśnienie będzie spadać.

Temperatury dla wybranych miast

  • Gdańsk: 4°C
  • Koszalin: 4°C
  • Szczecin: 5°C
  • Olsztyn: 3°C
  • Suwałki: 3°C
  • Białystok: 3°C
  • Poznań: 5°C
  • Kalisz: 5°C
  • Gorzów Wlkp.: 6°C
  • Zielona Góra: 6°C
  • Toruń: 4°C
  • Bydgoszcz: 4°C
  • Warszawa: 7°C
  • Łódź: 9°C
  • Lublin: 8°C
  • Wrocław: 11°C
  • Jelenia Góra: 10°C
  • Legnica: 11°C
  • Opole: 11°C
  • Katowice: 11°C
  • Częstochowa: 11°C
  • Kraków: 10°C
  • Kielce: 9°C
  • Rzeszów: 10°C
  • Zakopane: 9°C

Czy zima powróci?

Według prognoz IMGW śnieg pojawi się na przełom stycznia i lutego. Mogą wtedy wystąpićsiarczyste mrozy i opady śniegu, które potrwają około tygodnia. Model CFS rokuje, że kolejny mocniejszy atak zimy może wystąpić w marcu.