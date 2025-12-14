Prognoza pogody na niedzielę. Niebezpieczne zjawisko na drodze
IMGW wskazał, ze najbliższy weekend będzie raczej pochmurny, chociaż pojawią się także większe przejaśnienia i rozpogodzenia.
"Miejscami prognozowane są opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Przejściowo w rejonach podgórskich, głównie w niedzielę, możliwe są opady marznące powodujące gołoledź" - podano w komunikacie.
Polska zostanie pod wpływem układu niżów z ośrodkami nad Skandynawią i Europą Zachodnią. Dodatkowo napływać będzie chłodna i wilgotna polarna morska masa powietrza. Ciśnienie będzie spadać.
Temperatury dla wybranych miast
- Gdańsk: 4°C
- Koszalin: 4°C
- Szczecin: 5°C
- Olsztyn: 3°C
- Suwałki: 3°C
- Białystok: 3°C
- Poznań: 5°C
- Kalisz: 5°C
- Gorzów Wlkp.: 6°C
- Zielona Góra: 6°C
- Toruń: 4°C
- Bydgoszcz: 4°C
- Warszawa: 7°C
- Łódź: 9°C
- Lublin: 8°C
- Wrocław: 11°C
- Jelenia Góra: 10°C
- Legnica: 11°C
- Opole: 11°C
- Katowice: 11°C
- Częstochowa: 11°C
- Kraków: 10°C
- Kielce: 9°C
- Rzeszów: 10°C
- Zakopane: 9°C
Czy zima powróci?
Według prognoz IMGW śnieg pojawi się na przełom stycznia i lutego. Mogą wtedy wystąpićsiarczyste mrozy i opady śniegu, które potrwają około tygodnia. Model CFS rokuje, że kolejny mocniejszy atak zimy może wystąpić w marcu.
