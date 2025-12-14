Prognoza pogody na niedzielę. Niebezpieczne zjawisko na drodze

IMGW wskazał, ze najbliższy weekend będzie raczej pochmurny, chociaż pojawią się także większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

Reklama

"Miejscami prognozowane są opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Przejściowo w rejonach podgórskich, głównie w niedzielę, możliwe są opady marznące powodujące gołoledź" - podano w komunikacie.

Polska zostanie pod wpływem układu niżów z ośrodkami nad Skandynawią i Europą Zachodnią. Dodatkowo napływać będzie chłodna i wilgotna polarna morska masa powietrza. Ciśnienie będzie spadać.

Temperatury dla wybranych miast

Gdańsk: 4°C

Koszalin: 4°C

Szczecin: 5°C

Olsztyn: 3°C

Suwałki: 3°C

Białystok: 3°C

Poznań: 5°C

Kalisz: 5°C

Gorzów Wlkp.: 6°C

Zielona Góra: 6°C

Toruń: 4°C

Bydgoszcz: 4°C

Warszawa: 7°C

Łódź: 9°C

Lublin: 8°C

Wrocław: 11°C

Jelenia Góra: 10°C

Legnica: 11°C

Opole: 11°C

Katowice: 11°C

Częstochowa: 11°C

Kraków: 10°C

Kielce: 9°C

Rzeszów: 10°C

Zakopane: 9°C

Czy zima powróci?

Według prognoz IMGW śnieg pojawi się na przełom stycznia i lutego. Mogą wtedy wystąpićsiarczyste mrozy i opady śniegu, które potrwają około tygodnia. Model CFS rokuje, że kolejny mocniejszy atak zimy może wystąpić w marcu.