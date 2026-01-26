Zima nie odpuszcza - ocieplenie zapowiedzią kolejnych mrozów

Początek tygodnia (poniedziałek i wtorek) ma stać pod znakiem ocieplenia i dodatnich temperatur na terenie całej Polski. Termometry mogą wówczas wskazać od 1 do nawet 5 stopni Celsjusza. W skrajnych przypadkach, które przewidziane są na południu kraju, możliwe jest jednak, że słupki rtęci wskażą nawet okolice 10 st. C lub więcej.

IMGW podaje, że możliwe ostrzeżenia dt. warunków atmosferycznych będą dotyczyć roztopów (woj. podkarpackie), ale także gęstej mgły (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie). Jednocześnie na Śląsku i w Świętokrzyskim mieszkańcy powinni spodziewać się oblodzenie, a marznące opady mogą pojawić się na Podlasiu oraz w warmińsko-mazurskim.

Nie oznacza to jednak, że stan ten utrzyma się szczególnie długo. Prognozy na drugą część tygodnia (środa-niedziela) zapowiadają poważne ochłodzenie i opady śniegu.

Nawet -21 stopni na koniec tygodnia

Druga połowa tygodnia przyniesie za to kolejne ochłodzenie, które szczególnie może da się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej oraz północno-wschodniej części Polski. W nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do - 6 stopni w rejonach podgórskich czy -5 na północy.

Prawdziwy uścisk mrozów poczujemy jednak dopiero w weekend. W sobotę temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od -2 na Śląsku do -11 na Podlasiu i Warmii. W niedzielę zaś termometry wskażą od -4 na Śląsku i w Lubuskiem do -15 na Podlasiu czy - 14 na Lubelszczyźnie. Najgorsza wydaje się jednak noc, bo wówczas temperatura może spaść do nawet - 21 stopni na Warmii, Podlasiu, w Centrum oraz na Lubelszczyźnie.

Wraz z tym do naszego kraju przyjdą kolejne opady śniegu. Z racji frontu atmosferycznego w Sudetach i Karpatach mogą w środę wystąpić intensywne opady, co pogorszy drastycznie sytuację na drogach. W czwartek strefa opadów rozszerzy się na całą południową część kraju i stan ten utrzymać się ma do piątku. Meteorolodzy spodziewają się, że na terenach górskich i okołogórskich spadnie około 20 centymetrów śniegu, a na pozostałym obszarze od 1 do 15 cm.