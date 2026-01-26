Jak ostrzega portal twojapogoda.pl, po mrozach trwających całą dobę deszcz i mżawka od razu zamarzą w kontakcie z wychłodzonymi drogami i chodnikami stworzą warstwę lodu, która będzie bardzo niebezpieczna.

Powinniśmy uważać na ślizgawice, które mogą pojawić się na wychłodzonych nawierzchniach.

Radary pogodowe wskazują jasno

Radary pogodowe znad Czech i Słowacji wskazują, że nad południową Polskę i na północ kraju kierują się strefy marznących opadów powodujących gołoledź.

Ale to nie koniec. Według prognoz następna strefa wpłynie nad województwa południowe, południowo-wschodnie, zachodnie i centralne i obejmie całą północną połowę kraju.

Ostrzeżenia dla całego kraju

Jak tłumaczy serwis mżawki pojawią się też nad wschodnimi województwami. Dodatkowo może padać też śnieg i deszcz ze śniegiem.

Ostrzeżenia synoptyków dotyczą całego kraju, jednak "szczególnie niebezpiecznie będzie w miejscach silnie zacienionych, gdzie wciąż zalega pokrywa śnieżna lub płaty lodu" - wyjaśniono.