Jak ostrzega portal twojapogoda.pl, po mrozach trwających całą dobę deszcz i mżawka od razu zamarzą w kontakcie z wychłodzonymi drogami i chodnikami stworzą warstwę lodu, która będzie bardzo niebezpieczna.

Powinniśmy uważać na ślizgawice, które mogą pojawić się na wychłodzonych nawierzchniach.

Pojawi się już jutro. Będzie niebezpiecznie. Nowa prognoza pogody
Radary pogodowe wskazują jasno

Radary pogodowe znad Czech i Słowacji wskazują, że nad południową Polskę i na północ kraju kierują się strefy marznących opadów powodujących gołoledź.

Ale to nie koniec. Według prognoz następna strefa wpłynie nad województwa południowe, południowo-wschodnie, zachodnie i centralne i obejmie całą północną połowę kraju.

Ostrzeżenia dla całego kraju

Jak tłumaczy serwis mżawki pojawią się też nad wschodnimi województwami. Dodatkowo może padać też śnieg i deszcz ze śniegiem.

Ostrzeżenia synoptyków dotyczą całego kraju, jednak "szczególnie niebezpiecznie będzie w miejscach silnie zacienionych, gdzie wciąż zalega pokrywa śnieżna lub płaty lodu" - wyjaśniono.