Już od jakiegoś czasu w Polsce trwają mrozy, które wynosiły nawet do minus 20 stopni.

Największy mróz dopiero przyjdzie

Jak czytamy w serwisie twojapogoda.pl prognozy europejskiego modelu ECMWF wskazują, że największy mróz dopiero przyjdzie. W najbliższy piątek (30.01) na północnym wschodzie kraju temperatura nad ranem ma spaść nawet do -20 stopni.

Ale weekend (31.01/1.02) nie będzie lepszy. W nocy i rano na północy i wschodzie temperatura wyniesie około -20 stopni, a na pozostałym obszarze od -15 do -20 stopni.

Apogeum mrozów. Padł termin

Apogeum arktycznego mrozu dojdzie do nas w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Nad Polskę spłynie powietrze wprost znad Syberii. Na zachodzie będzie do -20 stopni, a na pozostałym obszarze do -25 stopni.

Ale to nie największe mrozy, które nawiedzą nasz kraj. Na północy, wschodzie i w centrum kraju wczesne poranki przyniosą nawet około -30 stopni.