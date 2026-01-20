Prognoza pogody na tydzień 20.01. – 25.01.2026

Pierwsza połowa tygodnia będzie w całym kraju słoneczna, ale nadal mroźna, szczególnie na wschodzie kraju, gdzie nocami temperatura może lokalnie spaść do około –20°C. W drugiej połowie tygodnia pojawi się zdecydowanie więcej chmur i miejscami wystąpią opady śniegu. W weekend czeka nas dynamiczna pogoda na południu kraju, pojawi się tam odwilż, a opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, który przejściowo będzie marznący i powodujący gołoledź.

Pogoda na ferie zimowe 2026. Nadchodzi fala arktycznego zimna
Dzisiaj będzie słonecznie. Na południu miejscami wystąpią zanikające mgły ograniczające widzialność do około 300 m i osadzające szadź. Temperatura maksymalna spadnie do –6°C na wschodzie, około –1°C w centrum, do 5°C na południowym zachodzie. W nocy z wtorku na środę najzimniej będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie temperatura może spaść do około –20°C, wyraźnie cieplej będzie na południowym zachodzie, około –3°C. Wiatr będzie słaby, na zachodzie chwilami umiarkowany i porywisty, na ogół południowy i południowo-wschodni.

Jaka pogoda w środę i czwartek? Wróci śnieg?

W środę nadal będzie dużo słońca. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od –11°C na północnym wschodzie, około –2°C w centrum, do 4°C na południowym zachodzie kraju. W nocy na wschodzie nadal zimno z lokalnymi spadkami temperatury do około –18°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonie Sudetów okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni.

W czwartek w zachodniej połowie kraju będzie słonecznie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże i okresami pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura wyniesie w dzień od –12°C i –10°C miejscami na wschodzie i w centrum do –1°C na zachodzie i 2°C w rejonie Przedgórza Sudeckiego. W nocy nadal mroźnie, w całym kraju temperatura spadnie do ok. –10°C, a lokalnie do –13°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy porywisty; nad morzem wiatr okresami będzie dość silny i w porywach do 65 km/h, wschodni i północno-wschodni.

Drastyczna zmiana pogody w piątek

IMGW prognozuje, że piątek w całym kraju pochmurny z opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od –9°C do –4°C, cieplej na południowym zachodzie, około –2°C. W nocy największy mróz wystąpi na północy kraju, tam temperatura obniży się miejscami do około –14°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Sobota ma być nadal pochmurna z opadami śniegu, które na południu kraju zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący i powodujący gołoledź. Warunki nadrogach znacznie się pogorszą. Temperatura maksymalna wyniesie od –12°C na północnym wschodzie, około –7°C w centrum, do około 0°C miejscami na południu. W nocy silny mróz do około –15°C utrzyma się jeszcze na północnym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie chwilami porywisty, w rejonie Półwyspu Helskiego dość silny i w porywach do 55 km/h, przeważnie wschodni.

W niedzielę nadal przeważać będą chmury, większe przejaśnienia możliwe będą jedynie na krańcach południowych kraju. Okresami będą występować opady śniegu, na południu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący i powodujący gołoledź. Warunki na drogach będą nadal bardzo trudne. Temperatura maksymalna wyniesie od –12°C na północnym wschodzie, około –6°C w centrum, do około 3°C na krańcach południowych. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.