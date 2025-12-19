Smog w Sarajewie. Odwołano loty

Jak wskazuje agencja Associated Press, z powodu zanieczyszczenia powietrza szkoły w Sarajewie, otrzymały nakaz, by nie wypuszczać w trakcie zajęć dzieci ze szkół. Władze dodatkowo ograniczyły wjazd ciężarówek do centrum miasta i auta, które nie spełniają norm środowiskowych Unii Europejskiej.

Dodatkowo kilka lotów z lotniska w Sarajewie zostało odwołanych przez kiepską widoczność.

Według informacji serwisu "Sarajevo Times", miasto zmaga się z dużym zanieczyszczeniem powietrza co roku. Przyczyną takiego stanu rzeczy są ogrzewania domów i komunikacji miejskiej. Miasto znajduje się w dolinie otoczonej górami i chłodniejsze powietrze oraz zanieczyszczenia osiadają bliżej ziemi, przez co utrzymują się przez kilka dni.

Niezdrowa jakość powietrza - śmiertelne zagrożenie

Jak podaje portal seuronews.pl, szwajcarska firma technologiczna IQAir oceniła jakość powietrza w stolicy Bośni i Hercegowiny jako "niezdrową”. Eksperci ostrzegają, że narażenie na PM2,5, doprowadziło do wzrostu liczby zakażeń dróg oddechowych, a także nowotworów, chorób sercowo-naczyniowych i przedwczesnych zgonów w Sarajewie, innych dużych miastach Bośni oraz w całych Bałkanach Zachodnich.

Smog w Warszawie

