Smog w Sarajewie. Odwołano loty
Jak wskazuje agencja Associated Press, z powodu zanieczyszczenia powietrza szkoły w Sarajewie, otrzymały nakaz, by nie wypuszczać w trakcie zajęć dzieci ze szkół. Władze dodatkowo ograniczyły wjazd ciężarówek do centrum miasta i auta, które nie spełniają norm środowiskowych Unii Europejskiej.
Dodatkowo kilka lotów z lotniska w Sarajewie zostało odwołanych przez kiepską widoczność.
Według informacji serwisu "Sarajevo Times", miasto zmaga się z dużym zanieczyszczeniem powietrza co roku. Przyczyną takiego stanu rzeczy są ogrzewania domów i komunikacji miejskiej. Miasto znajduje się w dolinie otoczonej górami i chłodniejsze powietrze oraz zanieczyszczenia osiadają bliżej ziemi, przez co utrzymują się przez kilka dni.
Niezdrowa jakość powietrza - śmiertelne zagrożenie
Jak podaje portal seuronews.pl, szwajcarska firma technologiczna IQAir oceniła jakość powietrza w stolicy Bośni i Hercegowiny jako "niezdrową”. Eksperci ostrzegają, że narażenie na PM2,5, doprowadziło do wzrostu liczby zakażeń dróg oddechowych, a także nowotworów, chorób sercowo-naczyniowych i przedwczesnych zgonów w Sarajewie, innych dużych miastach Bośni oraz w całych Bałkanach Zachodnich.
Smog w Warszawie
Jak pokazują wskaźniki powietrze w stolicy jest dość dobre, choć normy są nieznacznie przekroczone. Wskaźniki stężenia zanieczyszczeń powietrza w Warszawie:
- skażenie PM2.5: 104 proc. normy (26 µg/m³). Zanieczyszczenie nie zmieniło się.
- skażenie PM10: 120 proc. normy (48 µg/m³). Zanieczyszczenie maleje.
