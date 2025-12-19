Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali.

Warszawa zagrożona przez niebezpieczne zjawisko. IMGW wydał ostrzeżenie
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

  • małopolskim, w powiatach: proszowickim, krakowskim, Kraków, wielickim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim;
  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój, Żory, mikołowskim, Tychy, Mysłowice, Katowice, Sosnowiec, Jaworzno, bieruńsko-lędzińskim.

Gęsta mgła w niektórych rejonach będzie ograniczała widzialność poniżej 200 metrów. Dodatkowo niebezpieczne zjawisko może osadzać szadź i powodować śliskość nawierzchni.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia -czym jest?

Według IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.