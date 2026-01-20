Według prognoz IMGW, Europa zachodnia i południowa będzie pod wpływem niżów z ośrodkami w okolicach Wysp Brytyjskich i nad Morzem Śródziemnym, na pozostałym obszarze pogodę będą kształtować wyże z centrami nad Skandynawią i w rejonie Ukrainy. Polska będzie pod wpływem wyżu z rejonu Ukrainy i Rumunii, w polarnej kontynentalnej masie powietrza.

Jaka prognoza pogody na wtorek (20.01)?

Dzisiaj ma być bezchmurnie lub może wystąpić małe zachmurzenie. Na południu mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do około 300 m i osadzające szadź. Temperatura maksymalna będzie wynosić od -7 st. C, -5 st. C na wschodzie, około 0 st. C w centrum do 4 st. C, 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie i na Podkarpaciu porywisty, na Przedgórzu Sudeckim okresami dość silny i silny, do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 120 km/h.

Reklama

W nocy z wtorku na środę będzie raczej bezchmurnie. Lokalnie na południu, głównie w dolinie Wisły i na Podhalu, wystąpią mgły ograniczające widzialność do około 300 m i osadzające szadź. Temperatura minimalna wyniesie nawet od minus 20 st. C na północnym wschodzie, około minus 11 st. C w centrum, do minus 3 st. C, 0 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, na południowym zachodzie, Podkarpaciu i w rejonie Helu umiarkowany i porywisty, na Przedgórzu Sudeckim także dość silny i silny, do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i południowy. W szczytowych partiach Sudetów wiatr w porywach do 120 km/h, a w Karpatach do 55 km/h.

Jaka pogoda będzie w środę (21.01)?

W środę zapowiada się bezchmurny dzień. Rano na południu możliwe będą zanikające mgły ograniczające widzialność do około 300 m i osadzające szadź. Temperatura maksymalna wyniesie od -8 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 4 st. C, 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie i Podkarpaciu porywisty, na Przedgórzu Sudeckim okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i południowy, na wschodzie i północy także wschodni. W szczytowych partiach Sudetów wiatr w porywach do 100 km/h, a w Karpatach do 55 km/h.