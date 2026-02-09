Poniedziałek będzie lodowato w pasie od Pomorza Gdańskiego przez Warmię, Mazury, Podlasie i Mazowsze po Lubelszczyznę. Temperatura w tych rejonach wyniesie od -15 do -20 stopni.

Odwilż ponownie nadchodzi

Jak zapowiadają prognozy, we wtorek odwilż wróci i obejmie większość kraju, a w środę zagości już w całej Polsce.

Jak donosi serwos twojapogoda.pl, z każdym dniem będzie coraz cieplej. W czwartek i piątek temperatura wyniesie od 1 do 5 stopni, jednak na zachodzie, południu i w centrum będzie od 5 do 10 stopni, a lokalnie na Śląsku i w Małopolsce nawet powyżej 10 stopni.

Ocieplenie, opady deszczu i rozpogodzenie

Raczej w większości regionów będzie pochmurno i popada deszczu, ale może się rozpogodzić podczas wiatru fenowego w południowych i centralnych regionach.

Jak podają mapy pogodowych anomalii, średnia temperatura powietrza Polska zmieni barwę z niebieskiej, a nawet fioletowej, oznaczającej silny mróz, na czerwoną, która będzie zwiastować nietypowe ciepło.