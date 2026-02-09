Walentynkowy wieczór nie zapowiada się spokojnie. Prognozy nie są łaskawe dla zakochanych i jeśli się sprawdzą to nadchodzi tego dnia pogodowy chaos.

Jaka pogoda w Walentynki?

Jak podaje serwis twojapogoda.pl, europejski model pogodowy ECMWF prognozuje smutne scenariusze. Prognozuje on dwa paraliżujące żywioły jednocześnie. Na południu kraju ma intensywnie padać śnieg.

Jak wskazuje portal, gałęzie, łamiące się pod ciężarem obfitującego w wilgoć śniegu, mogą spadać na linie energetyczne i trakcje kolejowe, zrywając je i powodując przerwy w dostawach prądu.

Białego puchu może spaść 10-20 centymetrów. Za taką pogodę będzie odpowiadał układ niżowy wędrujący z południa Europy.

Siarczysty mróz i zawieje

Według prognoz w północnej, wschodniej i centralnej części kraju zapanuje tęgi mróz. Temperatura może wynieść ok. 20:00 do -10/-15 stopni, a w drugiej połowie nocy nawet do -20 stopni.

To na pewno nie jest najlepszy możliwy scenariusz pogodowy na walentynki, ale amerykański model GFS wskazuje już na inną pogodę. Lekkie opady śniegu i mróz będą jedynie w północnych województwach. W innych regionach ma być dość ciepło, od 1 do 5 stopni i tylko miejscami może popadać przelotny deszcz.