Siarczyste mrozy wracają. Gdzie będzie najzimniej?

Już dzisiaj masa zimnego powietrza z północnego wschodu będzie napływać do Polski. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu w będzie nawet -11 stopni, a w centrum -3, Miejscami na południowym zachodzie popada śnieg z deszczem, a lokalnie śnieg.

Reklama

Polska podzielona na pół

Będzie też duży kontrast termiczny: wschód pozostanie skuty lodem, a zachód będzie balansował na granicy odwilży.

Noc z poniedziałku na wtorek zapowiada się bardzo zimna. Na północnym wschodzie mróz może wzrosnąć nawet do -20 st. C, w centrum wyniesie około -9.

Wtorek też będzie zimny, do tego pochmurny z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Jak wskazuje IMGW, masa chłodnego powietrza utrzyma się na północnym wschodzie, i tam termometry wskażą -9 stopni. Na południu zacznie się ocieplać, temperatury wzrosną nawet do 6 stopni, ale spodziewane są marznące opady deszczu powodujące gołoledź.