Prognozy IMGW nie są łaskawe. Mają paść temperatury, które w ostatnich latach rzadko występowały. Noc z niedzieli na poniedziałek (1-2 lutego) będzie ekstremalna.

Służby w gotowości. Ekstremalne mrozy nadchodzą

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański poinformował, że najniższe temperatury prognozowane są w nocy z niedzieli na poniedziałek. W Suwałkach temperatura może wynieść do minus 27 stopni, ale odczuwalna może spaść do minus 35.

Ministerstwo zwróciło się do wojewodów o objęcie szczególną opieką osób bezdomnych i niepełnosprawnych oraz o kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem. Dostępne mają być dworce kolejowe i autobusowe jako miejsca umożliwiające ogrzanie się.

Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, podał że kulminacja spadków temperatury przypadnie na noc z niedzieli na poniedziałek. Na północnym wschodzie kraju prognozowane są wartości do minus 25-27 stopni, w centrum ok. minus 21.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem, obowiązujące do środy rano. Alertami objęto województwa:

podlaskie

warmińsko-mazurskie

woj. pomorskie,

kujawsko-pomorskie,

mazowieckie

lubelskie.

Ostrzeżenie oznacza warunki mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powodować straty materialne.