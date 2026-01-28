W Polsce panuje odwilż, ale na początku przyszłego tygodnia temperatury mogą wynosić nawet do minus 20 stopni.

Wrócą dodatnie temperatury

Ale jak wskazuje serwis twojapogoda.pl powołując się na amerykański model pogodowy GFS, powrót zimowej aury najbardziej oszczędzi mieszkańców zachodnich i południowych województw, gdzie dodatnie temperatury mogą wrócić już w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. W kolejnych dniach obejmą następne regiony.

Pierwsza połowa lutego zapowiada się różnorodnie. Mroźne powietrze znad Arktyki pomiesza się z łagodniejszymi masami napływającymi znad Atlantyku i północnej Afryki. Będzie wówczas całodobowy mróz, a następnie chwyci odwilż, i tak na przemian.

Kiedy nastąpi koniec zimy?

Amerykańscy synoptycy nie wskazują na koniec zimy do połowy lutego. Na wschodzie i północy zima będzie surowsza, a temperatury będą jednak cały czas ujemne. Trzeba się liczyć ze śnieżycami, a nawet burzami śnieżnymi.

Jednak druga połowa lutego ma być łagodniejsza. Nastąpi wtedy przeplatanka odwilży z mrozami.

Według prognoz Amerykanów, zima powinna ostatecznie się skończyć w ostatniej dekadzie lutego, najpóźniej przed końcem miesiąca.