W całej Polsce panuje całodobowy mróz, który według prognoz w nadchodzących dniach przybierze na sile.

Jak wyjaśnia porta Twojapogoda.pl, wyż baryczny przy wschodniej granice naszego kraju sprawi, że ciśnienie będzie wyjątkowo wysokie, przekroczy 1030 hPa, a na wschodzie 1040 hPa. Na razie będzie bezchmurne niebo i słoneczna aura.

Fala mrozów w Polsce

Kolejna fala mrozów zacznie się już w najbliższych dniach. Minusowe temperatury znowu opanują całą Polskę. "W najcieplejszym momencie dnia notować będziemy od -10 stopni na zachodzie i południu do -15 stopni na wschodzie i -20 stopni na północnym wschodzie - czytamy.

Reklama

Syberyjska pogoda będzie nam towarzyszyć w nocy i o poranku, gdzie temperatura spadać będzie przeważnie od -15 do -20 stopni, a na północnym wschodzie do -25 stopni.

Rekordowe mrozy - kiedy przyjdą?

Polska znajdzie się w lodowatym uścisku na przełomie stycznia i lutego. Na wschodzie możliwe, że temperatura spadnie do -30 stopni.

Jak ostrzega portal, jeśli prognozy amerykańskiego modelu GFS i europejskiego ECMWF się sprawdzą, to czeka nas największa fala mrozów co najmniej od 2006 roku, jeśli temperatura spadnie poniżej -25 stopni. Jednak, jeśli osiągnie lub przekroczy -30 stopni, to mróz będzie najmocniejszy od 1987 roku.