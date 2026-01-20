Co przewiduje alert?

Zgodnie z ostrzeżeniem, od 19 stycznia 2026 roku do 22 stycznia 2026 do godziny 10.00 w regionie będzie panował silny mróz:

Reklama

Temperatura minimalna w nocy spadnie od -16°C do -13°C, a lokalnie nawet do około -18°C.

a lokalnie nawet do około Wiatr będzie umiarkowany, ze średnią prędkością od 5 km/h do 15 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oszacowano na 80%.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Alert meteorologiczny pierwszego stopnia to sygnał, że warunki pogodowe mogą stwarzać utrudnienia dla codziennego życia, ale nie są bezpośrednio niebezpieczne, jeśli zachowamy podstawowe środki ostrożności. Ostrzeżenie dotyczy m.in. silnych spadków temperatury, ryzyka przemarzania asfaltu i chodników, możliwych oblodzeń i trudności dla kierowców oraz pieszych.

Służby apelują o reakcję

Przy tak niskich temperaturach wychłodzenie organizmu może nastąpić szybko i niezauważalnie nawet kilka godzin spędzonych na mrozie może skończyć się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. To moment, w którym zwykła obojętność może kosztować czyjeś życie.

Służby i organizacje pomocowe apelują, aby reagować jeśli widzimy osobę przebywającą na mrozie, na ławce, w domkach i altankach w ogródkach działkowych lub na klatkach schodowych, nie należy przechodzić obojętnie. Jeden telefon - 986 - straż miejska, lub 112 - numer alarmowy jeśli sytuacja wygląda na bezpośrednie zagrożenie życia - może uratować życie w czasie silnych mrozów.

Zwierzęta również powinny mieć zapewnione ciepłe miejsce oraz dostęp do wody i pożywienia.