Alert RCB dla pięciu województw

"Uwaga! Dziś (21.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz" - czytamy w komunikacie RCB.

Gdzie obowiązuje alert?

Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie:

powiatu tomaszowskiego i radzyńskiego (woj. lubelskie);

▪ Białegostoku, Łomży, Suwałk (woj. podlaskie);

▪ Krakowa i powiatu nowatorskiego, oświęcimskiego, krakowskiego i wielickiego (woj. małopolskie);

▪ powiatu ełckiego (woj. warmińsko-mazurskie);

Alert RCB został wysłany także do odbiorców przebywających na terenie powiatu otwockiego (woj. mazowieckie).

Rekordowe stężenie pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał komunikat dotyczący przekroczenia poziomu informowania (średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 powyżej 100 µg/m3), wystąpiło w województwach:

dolnośląskim : w Nowej Rudzie (127,9 µg/m3);

: w Nowej Rudzie (127,9 µg/m3); małopolskim : w Krakowie: Os. Piastów (115,4 µg/m3), Os. Swoszowice (120,0 µg/m3), ul. Kamieńskiego (133,7 µg/m3), ul. Bulwarowa (134,5 µg/m3), ul. Bujaka (148,7 µg/m3), Al. Krasińskiego (131,0 µg/m3) oraz w Oświęcimiu (113,3 µg/m3), Myślenicach (123,4 µg/m3), Niepołomicach (102,9 µg/m3), Nowym Targu (112,0 µg/m3), Skawinie (124,0 µg/m3), Suchej Beskidzkiej (119,3 µg/m3) i Tarnowie (125,8 µg/m3);

: w Krakowie: Os. Piastów (115,4 µg/m3), Os. Swoszowice (120,0 µg/m3), ul. Kamieńskiego (133,7 µg/m3), ul. Bulwarowa (134,5 µg/m3), ul. Bujaka (148,7 µg/m3), Al. Krasińskiego (131,0 µg/m3) oraz w Oświęcimiu (113,3 µg/m3), Myślenicach (123,4 µg/m3), Niepołomicach (102,9 µg/m3), Nowym Targu (112,0 µg/m3), Skawinie (124,0 µg/m3), Suchej Beskidzkiej (119,3 µg/m3) i Tarnowie (125,8 µg/m3); podkarpackim : w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego (114,1 µg/m3), ul. Rejtana (109,0 µg/m3), ul. Kwiatkowskiego (103,3 µg/m3) oraz w Krasnem (122,0 µg/m3);

: w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego (114,1 µg/m3), ul. Rejtana (109,0 µg/m3), ul. Kwiatkowskiego (103,3 µg/m3) oraz w Krasnem (122,0 µg/m3); podlaskim : w Łomży (101,8 µg/m3);

: w Łomży (101,8 µg/m3); śląskim: w Częstochowie (111,1 µg/m3), Dąbrowie Górniczej (118,5 µg/m3), Goczałkowicach-Zdroju (111,7 µg/m3), Katowicach (108,0 µg/m3), Sosnowcu (113,6 µg/m3), Tychach (107,3 µg/m3) oraz w Żywcu (110,5 µg/m3).

Co jest przyczyną tak wysokich stężeń?

Przyczyną wysokich stężeń zanieczyszczeń odnotowanych na stacjach pomiarowych w dni były warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z ogrzewania domów i mieszkań oraz związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta - podano w komunikacie.

Utrzymujący się słaby wiatr, bardzo niskie temperatury oraz silna inwersja termiczna przyczynią się do występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń oraz ryzyka dalszych przekroczeń w centralnej i południowo-wschodniej Polsce.

Z prognoz IMGW wynika, że sytuacja meteorologiczna w najbliższych dniach wciąż może sprzyjać kumulacji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania domów i mieszkań – przyczyni się do tego słaby wiatr oraz brak opadów atmosferycznych. Silniejszy wiatr prognozowany jest na południowym zachodzie kraju, na Podkarpaciu oraz na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach, i tam jakość powietrza ulegać będzie okresowej poprawie. We wschodniej i północno-wschodniej części kraju utrzymają się całodobowe mrozy, a temperatura minimalna w godzinach nocnych i porannych lokalnie może spaść nawet do -20°C/-18°C, co dodatkowo wpłynie na zwiększenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania gospodarstw domowych. Miejscami na południu, na Pomorzu, na północnym zachodzie i w centrum kraju zaznaczą się także mgły ograniczające widzialność do 300 m.